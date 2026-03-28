Асфалт се крпи, али проблеми остају: Мјештани захтијевају реконструкцију пута

Аутор:АТВ
28.03.2026
19:15
Асфалт се крпи, али проблеми остају - рупе се поново отварају већ након првих киша. У Горњој Пискавици код Бањалуке мјештани се свакодневно суочавају са лошом путном инфраструктуром. А уз то, и све чешћи нестанак струје и воде. Санација више не помаже, реконструкција пута је једино рјешење.
"Ево већ од синоћ, од овог снијега, ми немамо електричну енергију, неки дан смо били на разговору са директором електро крајине господином Поповићем који је нашао начин да разговарамо и да кренемо у реализацију поправка нисконапонске мреже, али ево задесио се снијег није успјело. добијам инфо малоприје да ће у току дана доћи струја да је на далеководу за бронзани мајдан избио неки проблем", рекао је Горан Кнежевић, предсједник мјесне заједнице Горња Пискавица те додао:
"Санација локалног пута ништа не доприноси, нити рјешава овај проблем, ми тражимо и захтијевамо реконструкцију, а овом приликом молимо град Бањалука да градоначелник неког прими у име мјесне заједнице, да разговарамо о овом путу и нађемо најбоље рјешење".
Пуно је младих породица које живе, раде и баве се пољопривредом у овом насељу, удаљеном свега 15км од Бањалуке. Како кажу ми нисмо грађани другог реда, него дио Бањалуке и Републике Српске.
"Највећи проблеме горње пискавице је пут, а иза пута долази струја, чим нема струје нема ни воде, значи ипак наша мјесна заједница је радна, нема парчета земље да није обрађено", рекао је Лазо Шешић, мјештанин.
"Овдје село није мртво, село живи, шири се имамо и пољопривредника, има и рађају се дјеца, има и који желе да се врате, и ја сам повратник, али сад каква је ситуација, путеви, вода зна бити проблем, електрика ево већ сада зна бити проблем", рекла је Милена Ковачевић, мјештанин.
Дошло је 5 до 12 - поручују мјештани који су још једном позвали надлежне да уваже њихове захтјеве који годинама представљају проблем за све који њиме пролазе.
