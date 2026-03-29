Мјештани Доњих Кола данас блокирају пут Бањалука-Јајце

Извор:
АТВ
29.03.2026
08:28
Коментари:2
Мјештани Доњих Кола код Бањалуке блокираће у 10 часова пут Бања Лука-Јајце, у Српским Топлицама.
Пут Бањалука - Доња Кола, наводе, није очишћен од снијега, због чега је тешко проходан,а аутобуси не саобраћају.
"Фирма задужена за одржавање пута не обавља свој посао, а иако је годинама ангажована од стране Града Бања Лука, ситуација се понавља сваке зиме. Грађани се редовно жале надлежним службама и Граду Бањалука, али реакције нема", наводе мјештани, преноси РТРС.
Бања Лука
18 ч4
Бања Лука
23 ч0
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д6
Најновије
Најчитаније
14
30
14
23
14
06
13
58
13
53
Тренутно на програму