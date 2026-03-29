Мјештани Доњих Кола данас блокирају пут Бањалука-Јајце

29.03.2026

08:28

Доња Кола
Фото: РТРС

Мјештани Доњих Кола код Бањалуке блокираће у 10 часова пут Бања Лука-Јајце, у Српским Топлицама.

Пут Бањалука - Доња Кола, наводе, није очишћен од снијега, због чега је тешко проходан,а аутобуси не саобраћају.

"Фирма задужена за одржавање пута не обавља свој посао, а иако је годинама ангажована од стране Града Бања Лука, ситуација се понавља сваке зиме. Грађани се редовно жале надлежним службама и Граду Бањалука, али реакције нема", наводе мјештани, преноси РТРС.

