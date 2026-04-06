Какво нас вријеме очекује данас?

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и топло вријеме уз малу до умјерену облачност на сјеверу.

Максимална температура ваздуха од 19 до 25, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар, крајем дана на сјеверу умјерен до јак сјевероисточни и источни.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац минус три, Хан Пијесак и Рудо један, Фоча, Вишеград, Билећа и Рибник два, Мркоњић Град три, Нови Град и Чемерно четири, Бањалука пет, Бијељина и Добој седам и Требиње 10 степени Целзијусових.