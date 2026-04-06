Какво нас вријеме очекује данас?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Почетак нове радне седмице доноси нам сунчано и топло вријеме.
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и топло вријеме уз малу до умјерену облачност на сјеверу.
Максимална температура ваздуха од 19 до 25, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар, крајем дана на сјеверу умјерен до јак сјевероисточни и источни.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац минус три, Хан Пијесак и Рудо један, Фоча, Вишеград, Билећа и Рибник два, Мркоњић Град три, Нови Град и Чемерно четири, Бањалука пет, Бијељина и Добој седам и Требиње 10 степени Целзијусових.
