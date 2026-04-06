Превентивни прегледи у Мркоњић Граду поводом Свјетског дана здравља

АТВ
06.04.2026 11:51

Мркоњић Град превентивни прегледи Свјетски дан здравља
Фото: Срна

У Мркоњић Граду данас је, поводом обиљежавања Свјетског дана здравља, почела тродневна кампања мјерења крвног притиска и шећера у крви.

Главна сестра у Дому здравља "Доктор Јован Рашковић" Слађана Ђурић рекла је Срни да је акценат на промоцији здравља и превенцији болести.

Она је навела да ће се превентивне активности данас одвијати испред зграде општине, сутра у градском парку, а у сриједу, 8. априла, у Дому здравља.

Психолог Дражена Чегар ће трећег дана у Центру за ментално здравље при Дому здравља говорити о значају очувања менталног здравља, док ће љекар Милена Лукић пружити све информације о значају вакцинације која је обавезна, као и о предложеним вакцинама.

Ђурићева је напоменула да превентивне активности проводе радници мркоњићког Дома здравља, уз подршку локалне заједнице, а под покровитељством "Здравих заједница", које финансира Влада Швајцарске.

Предсједник Скупштине општине Мркоњић Град Стевица Еремија каже да су овакве акције први кораци када је ријеч о бризи о здрављу и да их локална заједница у потпуности подржава, те сматра да би их требало бити што више.

Свјетски дан здравља обиљежа се сваке године 7. априла, преноси Срна.

