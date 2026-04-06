Logo
Large banner

Најуспјешнија жена у привреди Републике Српске: Признање Јелени Триван за резултате компаније м:тел

Аутор:

АТВ
06.04.2026 13:39

Коментари:

0
M:tel Привредна комора
Фото: m:tel PR

Компанија m:tel остварила је још једно значајно признање у домаћој пословној заједници. Генералној директорки Јелени Триван додијељено је признање за најуспјешнију жену у привреди Републике Српске за 2025. годину, у оквиру традиционалног избора Привредне коморе Републике Српске.

Ово признање долази као потврда изузетних пословних резултата које m:tel континуирано остварује. Током претходне године компанија је наставила снажан раст и развој, уз око 2 милиона корисника, што јасно потврђује висок ниво повјерења у њихов квалитет. Истовремено, m:tel је задржао стабилну ликвидност и остварио континуиран раст прихода, као и добити.

У образложењу награде истакнуто је да се Јелена Триван издваја не само по оствареним пословним резултатима, већ и по снажном друштвеном ангажману и личном доприносу заједници. Посебно је наглашена њена посвећеност подршци српском становништву у Федерацији БиХ, Српској православној цркви, дјеци с потешкоћама у развоју, као и сигурним кућама, чиме додатно потврђује шири значај њеног дјеловања изван пословног оквира.

M:tel PR
Избор најуспјешнијих у привреди Републике Српске, који Привредна комора организује већ 22 године, представља једно од најрелевантнијих признања у домаћем пословном амбијенту, препознајући компаније и појединце који остварују изузетне резултате и доприносе развоју привреде.

Овим признањем додатно је потврђено да иза стабилних пословних резултата m:tel -а стоји снажно и аутентично лидерство, усмјерено ка дугорочном успјеху и развоју. Јелена Триван је претходно успјешно водила и „Службени гласник“ у Србији, а њен рад препознат је и кроз признање за најбољег менаџера које јој је додијелила Привредна комора Србије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Mtel

Награда Привредне коморе РС

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

07

38

07

33

07

25

07

15

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner