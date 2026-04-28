Трик за узгој ђумбира код куће: Направите ризницу здравља у сопственој башти

Аутор:

АТВ
28.04.2026 11:27

Ђумбир бијели лук и витамини за имунитет
Фото: Nataliya Vaitkevich/Pexels

Куповати храну у супер маркету коју можете сами да узгајате за сопствене потребе помало је апсурд.

А оно што многи не знају је да већина тих намирница које купујете у продавници заправо је већ спремна за садњу, једна од њих је и ђумбир.

Има нешто посебно у томе када храну не купите -већ је сами узгојите. Није у питању само уштеда, већ осећај контроле, повезаности и тихе радости када видите да нешто расте захваљујући вама. А када је ријеч о ђумбиру, ствари су још једноставније него што мислите.

Ђумбир се вијековима користи као природни савезник здравља. Садржи активна једињења попут:

  • гингерола
  • шогаола
  • зингиберена
  • Захваљујући њима, познат је по томе што:
  • јача имунитет
  • помаже код прехлада
  • подржава варење
  • позитивно утиче на рад мозга

Зато не чуди што је све траженији - али и све скупљи.

Ђумбир није класичан корјен - он је ризом, односно подземна стабљика. На њему се налазе мали пупољци - управо из њих настаје нова биљка. Ако пажљиво погледате комад ђумбира, примјетићете та задебљања - то су "тачке раста". И то је све што вам треба за почетак.

Како да посадите ђумбир код куће

Процес је једноставан и не захтијева искуство.

1. Активација (кључни корак)

Потопите комад ђумбира у воду на 24 сата - то подстиче буђење биљке.

2. Садња

  • користите растреситу, добро дренирану земљу
  • посадите на дубину 2-3 цм
  • пупољак окрените нагоре

3. Заливање

Земља треба да буде влажна, али не превише натопљена - вишак воде може изазвати труљење.

Гдје држати биљку

Ђумбир не воли директно сунце.

Идеални услови су:

  • топло мјесто
  • индиректна свјетлост
  • блага влажност

На примјер, прозор окренут ка истоку или западу је савршен избор. Повремено орошавање помоћи ће биљци у раној фази.

Када знате да је успио

Први знак успјеха су зелени изданци који пробијају земљу.

Од тог тренутка биљка улази у фазу раста:

  • развија стабљике и уске листове
  • ризом испод земље се шири
  • појављују се нови изданци
  • И управо ту почиње права "магија".
  • Када се бере ђумбир
  • Берба долази након 8 до 10 мјесеци.

Знакови да је спреман:

  • листови почињу да жуте
  • стабљике се савијају

Тада пажљиво ископајте ризом. Оно што ћете пронаћи често је вишеструко веће од онога што сте посадили.

И најбољи дио?

Можете део поново засадити - и тако наставити циклус.

Мали трик који мијења све

Један комад ђумбира може вам обезбједити практично непрекидну залиху.

Без одласка у продавницу.

Без додатних трошкова.

Само уз мало стрпљења.

