Појачан саобраћај на улазу у БиХ

Извор:

СРНА

15.11.2025

10:01

Коментари:

0
Појачан саобраћај на улазу у БиХ
Фото: АМСРС

Фреквенција возила појачана је на граничним прелазима Велика Кладуша, Градина и Градишка на улазу у БиХ, а на граничном прелазу Изачић на излазу према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.

Саобраћај се на већини путних праваца одвија без застоја, по сувим и мјестимично влажним коловозима.

