Logo
Large banner

Легендарна реченица по којој ће Гробари памтити Вујошевића

Аутор:

АТВ
08.04.2026 12:51

Коментари:

0
Архивска фотографија Душка Вујошевића који позира насмијан пред камером
Фото: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Легендарни дугогодишњи тренер кошаркашког клуба Партизан, Душко Вујошевић преминуо је данас у 67. години живота, потврђено је домаћим медијима.

Чувени српски кошаркашки стручњак кроз каријеру успио је да оствари небројено много успјеха, при чему га навијачи црно-бијелих највише памте по пласману на Фајнал фор Евролиге у Паризу 2010. године.

Он се на клупи београдског клуба задржао у периоду од 2001. до 2010. године, а потом и у другом мандату од 2012. до 2015. године. Био је познато по строгој дисциплини, али и чињеници да је увек тражио од својих играча да буду добри људи, да читају књиге, иду у позориште.

Душко Вујошевић

Кошарка

Најлегендарнија изјава Душка Вујошевића: "Е тада се пали машина"

Имао је Вујошевић доста култних изјава током своје каријере. Послије сензације и побједе над Макабијем за пласман на Фајнал фор, ипак, једна реченица остала је да одзвања у глави навијача Партизана, чак и 16 година касније.

- Реалност није брига на коју се обазиремо - гласила је чувена реченица Душка Вујошевића.

По њој ће навијачима црно-бијелих сигурно заувијек остати дубоко урезан у срцима.

Вријеме и мјесто сахране Душка Вујошевића биће накнадно саопштено.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Душко Вујошевић

Умро Душко Вујошевић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner