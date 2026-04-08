Легендарна реченица по којој ће Гробари памтити Вујошевића

Легендарни дугогодишњи тренер кошаркашког клуба Партизан, Душко Вујошевић преминуо је данас у 67. години живота, потврђено је домаћим медијима.
Чувени српски кошаркашки стручњак кроз каријеру успио је да оствари небројено много успјеха, при чему га навијачи црно-бијелих највише памте по пласману на Фајнал фор Евролиге у Паризу 2010. године.
Он се на клупи београдског клуба задржао у периоду од 2001. до 2010. године, а потом и у другом мандату од 2012. до 2015. године. Био је познато по строгој дисциплини, али и чињеници да је увек тражио од својих играча да буду добри људи, да читају књиге, иду у позориште.
Кошарка
Најлегендарнија изјава Душка Вујошевића: "Е тада се пали машина"
Имао је Вујошевић доста култних изјава током своје каријере. Послије сензације и побједе над Макабијем за пласман на Фајнал фор, ипак, једна реченица остала је да одзвања у глави навијача Партизана, чак и 16 година касније.
- Реалност није брига на коју се обазиремо - гласила је чувена реченица Душка Вујошевића.
По њој ће навијачима црно-бијелих сигурно заувијек остати дубоко урезан у срцима.
Вријеме и мјесто сахране Душка Вујошевића биће накнадно саопштено.
