Цијене плина у Европи оштро пале

Цијене плина у Европи оштро су пале данас након што су Иран и САД објавили двонедјељно примирје, наговијестивши потпуно отварање Хормушког мореуза за транзит пошиљки енергената.
Мегават-сат плина с роком испоруке у мају износио је пријеподне на референтној холандској дигиталној берзи TTF 45,36 евра и био је јефтинији за готово 15 одсто него на јучерашњем затварању трговине.
Након америчко-израелског напада на Иран прије више од пет седмица, цијене су накратко порасле и до 74 евра по мегават-сату, наводи новинска агенција дпа.
Тржишта су данас реаговала на двонедјељно примирје, уз потпуно отварање Хормушког мореуза за транзит бродова, у координацији с Ираном, према наводима Техерана.
Договор о примирју постигнут је мање од два сата прије истека рока који је амерички предсједник Доналд Трамп дао Техерану за отварање мореуза, уз пријетњу разорним нападима на цивилну инфраструктуру.
Иран је контролу над Хормушким мореузом преузео након америчко-израелског напада 28. фебруара, забранивши транзит бродовима повезаним са САД, Израелом и њиховим савезницима.
Влада у Техерану више пута је наглашавала да је пловни пут затворен само за „непријатеље“, док бродови „пријатељских“ земаља, укључујући Ирак, Кину, Индију и Пакистан, могу слободно пловити у координацији с иранским властима.
Хормушким мореузом пролази приближно петина свјетске нафте и укапљеног природног плина.
Тржишта плина додатно је уздрмао ирански напад на постројење за укапљивање гаса у катарском Рас Лафану (Ras Laffan), након израелског напада на иранско гасно поље Јужни Парс (South Pars). Иран то поље дијели с Катаром.
Директор компаније QatarEnergy Саад ал-Кааби (Saad al-Kaabi) изјавио је да су у Рас Лафану оштећена два од 14 постројења за укапљивање природног гаса, што представља 17 одсто катарских извозних капацитета, додајући да ће за поправке бити потребно три до пет година.
У том периоду QatarEnergy неће моћи да испоручује 12,8 милиона тона гаса годишње, процијенио је директор катарске компаније.
Катар производи око петине свјетског укапљеног природног гаса и заузима друго мјесто на листи водећих извозника, иза САД.
Почетком седмице два катарска танкера с ЛНГ-ом одустала су од проласка мореузом јер нису добила дозволу иранских власти, наводи дпа. „Ал Даајен“ (Al Daayen) и „Рашеида“ (Rasheeda) укрцали су укапљени гас у Катару непосредно пред почетак рата крајем фебруара.
