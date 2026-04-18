Кошарац: Опасна Конаковићева пракса

Извор:
СРНА
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац сматра да је изузетно опасна пракса то што /министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин/ Конаковић у континуитету злоупотребљава положај и све што ради, ради мимо ставова Предсједништва БиХ и мимо договорене спољне политике.
- Поново слушамо дежурно блебетало са Соукбунара како износи лажне оптужбе на рачун Српске и Србије, као и на рачун предсједника Додика и Вучића - навео је Кошарац на Инстаграму.
Према његовим ријечима, овог пута Конаковић је злоупотријебио министарски састанак у Анталији како би радио једино што зна - беспредметно лагао, неутемељено оптуживао и у стилу локалног кабадахије галамио за говорницом не би ли привукао нечију пажњу.
- Конаковићеве лажи, популизам, говор мржње и све чешћи хистерични испади никоме ништа добро нису и неће донијети. Он је реметилачки фактор. Његови срамни поступци не доприносе регионалној стабилности, миру, сарадњи и добрим односима у регији - поручио је Кошарац.
Такви поступци, додао је Кошарац, не доприносе ни самом Конаковићу, нити политичкој партији на чијем је челу.
- На рубу је цензуса, а октобар се ближи. Није му лако. С једне стране, изгубио је битку и доказао да не може против дипломатских успјеха и кредибилне међународне политике Републике Српске. С друге стране, у огромном је страху од СДА и неминовног пораза на изборима - нагласио је Кошарац.
Кошарац је истакао да је Конаковићу једино преостало да бауља по бијелом свијету, не би ли неартикулисаном галамом и лажима подигао властити рејтинг.
БиХ
5 ч2
БиХ
1 д3
Република Српска
1 д0
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
21
03
20
58
20
54
20
48
20
33
Тренутно на програму