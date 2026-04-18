Кошарац: Опасна Конаковићева пракса

Извор:

СРНА

18.04.2026 20:17

Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац сматра да је изузетно опасна пракса то што /министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин/ Конаковић у континуитету злоупотребљава положај и све што ради, ради мимо ставова Предсједништва БиХ и мимо договорене спољне политике.

- Поново слушамо дежурно блебетало са Соукбунара како износи лажне оптужбе на рачун Српске и Србије, као и на рачун предсједника Додика и Вучића - навео је Кошарац на Инстаграму.

Према његовим ријечима, овог пута Конаковић је злоупотријебио министарски састанак у Анталији како би радио једино што зна - беспредметно лагао, неутемељено оптуживао и у стилу локалног кабадахије галамио за говорницом не би ли привукао нечију пажњу.

- Конаковићеве лажи, популизам, говор мржње и све чешћи хистерични испади никоме ништа добро нису и неће донијети. Он је реметилачки фактор. Његови срамни поступци не доприносе регионалној стабилности, миру, сарадњи и добрим односима у регији - поручио је Кошарац.

Такви поступци, додао је Кошарац, не доприносе ни самом Конаковићу, нити политичкој партији на чијем је челу.

- На рубу је цензуса, а октобар се ближи. Није му лако. С једне стране, изгубио је битку и доказао да не може против дипломатских успјеха и кредибилне међународне политике Републике Српске. С друге стране, у огромном је страху од СДА и неминовног пораза на изборима - нагласио је Кошарац.

Кошарац је истакао да је Конаковићу једино преостало да бауља по бијелом свијету, не би ли неартикулисаном галамом и лажима подигао властити рејтинг.

