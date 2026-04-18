Ослобађањем злочинаца Суд БиХ правда злочине над Србима

Аутор:Кристина Секерез
Коментари:0
Из Суда БиХ не престају да соле ране српском народу. Апелационо одјељење Суда БиХ укинуло је првостепену пресуду којом је некадашњи командант 43. дринске бригаде тзв. Армије БиХ Рамиз Дураковић осуђен на три и по године затвора за злочине почињене 1993. на подручју Чајнича.
Нови претрес ће бити одржан пред Вијећем Апелационог одјељења. Нико не вјерује да ће то ишта промијенити. Србима се суди за писану или изговорену ријеч, док се на другој страни не суди за доказане ратне злочине, категоричан је министар рада и борачко – инвалидске заштите Српске.
„Имајући у виду досадашњу праксу, оно што се може очекивати, вјероватно ће у првостепеном поступку бити ослобођен и ако буде пресуђен, биће пресуђен на мању казну, па ће отприлике бити преклопљена с овим што је био у притвору или ће можда пасти опет на другостепеном поступку, ако се не деси да негдје, у међувремену, не буде пуштен на неки одмор и он оде за Турску, Иран или не знам коју другу земљу“, рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко – инвалидске заштите Републике Српске.
Увреда је то за српске жртве и њихове породице. Још једном се показало да судови раде пристрасно, каже Божица Живковић Рајилић.
„Каква је порука иза свега тога: „па ето, ми њега не можемо осудити, он је борац Армије БиХ, а то што су изгинули Срби, па десило се“. Једноставно страшно, невјероватно, да људи мртви буду, а да се злочинци ослобађају“, каже Божица Живковић Рајилић, предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске.
To je још један доказ да у БиХ нема суда и правде за српске жртве. Суд БиХ чини све како би амнестирао злочинце – то је оно што боли породице српских жртава.
„На тај начин су нам послали поруку да су српске жртве, жртве другог реда и директно су нам просули, можемо слободно рећи, не со, него живу соду на рану и поново су убиле све оне који нису дочекали крај рата, а посебно су убили њихове породице, које ни 30 година након крвавих дешавања у протеклом Одбрамбено – отаџбинском рату нису дочекали правду“, рекао је Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
„Ту се у ствари наставља једна пракса у којој се покушава увијек сва кривица и сав терет ставити на српску страну, као да ови други нису постојали, као да су злочин чинили само представници српског народа, што апсолутно нити одговара истини, нити је то било могуће“, рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
Док се ослобађају или пролазе уз минималне казне они који су одговорни за злочине над српским цивилима, Суду и Тужилаштву БиХ боду очи подигнута три прста. Смета им и онај ко честита рођендан генералу Ратку Младићу. Ту се експресно ради, па тако има и пресуда за наводно величање ратних злочинаца, уз то су још два поступка покренута. Зато се поставља питање хоће ли и када породице српских жртава дочекати правду?
