Logo
Large banner

Кебина бивша стаје на луди камен?

04.02.2026

10:21

Коментари:

0
Кебина бивша стаје на луди камен?

Некадашња партнерка Драгана Којића Кебе, текстописац Љиљана Јевремовић, како се шушка, стаје на луди камен!

Пронашла је човјека свог живота, а ријеч је о мушкарцу ког већ дуго познаје, преноси Телеграф.

Љиљану су усликали у једном тржном центру у тренутку када је дошла да преузме вјеренички прстен који је чекао у једној познатој златари.

Управо о том детаљу разговарала је са неким телефоном и све вријеме је била насмијана.

Будући младожења је приватник којег годинама познаје, а који јој је прије неколико мјесеци признао своја осјећања.

Живот Јевремовићеве, како је и сама у више наврата истицала, подсјећа на прави роман пун преокрета, драматичних поглавља, али и великих побједа.

Hapšenje, lisice

Свијет

Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Њен приватни живот често је био под лупом јавности, нарочито након бурног односа са пјевачем Драганом Којићем Кебом, који је годинама пунио новинске ступце.

Подијели:

Тагови:

Dragan Kojić Keba

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Естрадни менаџер шокирао тврдњама: Чола због брата враћао дугове зеленашима

1 ч

0
Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Сцена

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

2 ч

0
Обезбјеђење изводи Анелу Ахмић из Елите

Сцена

Драма у Елити: Обезбјеђење хитно извело Анели Ахмић

2 ч

0
Због угрожавања емитовања Елите, Митровић санкционисао двије учеснице

Сцена

Због угрожавања емитовања Елите, Митровић санкционисао двије учеснице

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

10

45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

10

45

Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner