Кебина бивша стаје на луди камен?

04.02.2026
10:21
Коментари:0
Некадашња партнерка Драгана Којића Кебе, текстописац Љиљана Јевремовић, како се шушка, стаје на луди камен!
Пронашла је човјека свог живота, а ријеч је о мушкарцу ког већ дуго познаје, преноси Телеграф.
Љиљану су усликали у једном тржном центру у тренутку када је дошла да преузме вјеренички прстен који је чекао у једној познатој златари.
Управо о том детаљу разговарала је са неким телефоном и све вријеме је била насмијана.
Будући младожења је приватник којег годинама познаје, а који јој је прије неколико мјесеци признао своја осјећања.
Живот Јевремовићеве, како је и сама у више наврата истицала, подсјећа на прави роман пун преокрета, драматичних поглавља, али и великих побједа.
Свијет
Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца
Њен приватни живот често је био под лупом јавности, нарочито након бурног односа са пјевачем Драганом Којићем Кебом, који је годинама пунио новинске ступце.
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
16 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
50
10
48
10
45
10
45
Тренутно на програму