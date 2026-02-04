Logo
Мјештани села Кути седми дан бране посједе Срба повратника

СРНА

04.02.2026

10:33

0
Протест у селу Кути
Фото: СРНА

Мјештани села Кути код Мостара седми дан стоје на прилазном путу своме селу бранећи приватне посједе Срба повратника преко којих страни инвеститори покушавају увести деминере да деминирају локацију брда Зукуља у њиховом селу како би ту био отворен каменолом.

"Имали смо информације да ће данас на терен изаћи и инспектор града Мостара Далила Спахић да крчи пут за деминере и инвеститора. Градска инспекција врши притисак на мјештане. Њихов посао је да штити грађане, а не да носе чекиће и моторке и отварају пут за каменолом који нас може побити", кажу мјештани за Срну.

Они наводе да данима нико из градске власти није дошао да види и пита шта се дешава.

"Нема никога да види шта се овдје дешава. Градоначелник је четири и по године упознат, једном нас је примио, а ниједном није дошао да види шта су наши проблеми", истичу мјештани Кути.

У прошлој седмици радници Центра за уклањање мина у БиХ /БХМАК/ требали су на захтјев инвеститора деминере увести у посао, али су им мјештани онемогућили пролаз локалним путем који је дијелом приватно власништво, будући да улази у приватне посједе и отворен је да би га користили мјештани.

Мјештанин Крсто Лозо каже да седми дан дежурају на путу и да ће ту остати све док буде потребно.

"Не дамо да прођу и да нас уништавају! Истрајаћемо у тој борби. Пут је сада заграђен. Ово је приватна земља. Борба се наставља. Нема предаје!", поручује Лозо.

Већ годинама мјештани Кути, већином Срби повратници и њихови сусједи Бошњаци и Хрвати, покушавају да спријече, како тврде, нелегално отварање каменолома, у страху да ће постати нова Доња Јабланица.

Они користе чињеницу да пут према каменолому иде преко њихове земље, због чега већ годинама тијелима блокирају камионе инвеститора. Нажалост, борбу морају водити и са градским службама које по сваку цијену настоје да прокрче пут за приватни каменолом страних инвеститора.

Мостар

protest

