Санацији усијека Жудојевићи никад краја

Аутор:Бојан Носовић
03.02.2026
19:31
Коментари:0
Усијеци и камене косине, одрони и клизишта то је оно од чега страхују возачи на путевима југа. Од тога путаре највише боли глава. Баш зато су се у Путевима Српске одлучили на реконструкцију усијека у мјесту Жудојевићи на путу Требиње Билећа.
Радови почели у новембру али никако да се заврше. Упутили смо допис Путевима а онда се директор овог предузећа упутио у Жудојевиће.
"Још трају радови. Због зиме су радови мало обустављени. Ради се о усијеку Жудојевићи гдје смо имали узак капацитет саме пропусне моћи коловоза , минимална ширина је била 6,5 метара сада је раширено на десет метара тако да су створени пуно безбјединији услови за одвијање саобраћаја", каже Мирослав Јанковић, директор Путева Републике Српске.
Биће лакше и одржавати овај дио пута каже Јанковић. Све ће коштати око 400.000 марака, извођач су Херцеговина путеви.
"Направили смо банкине које омогућавају да у случају пада ситног камења не дође до пада на коловоз. Урадили смо и приступну саобраћајницу", каже Љубиша Маџар, Херцеговина путеви.
Још се мора све ово очистити, ставити заштитна мрежа и саобраћајна сигнализација.
Ова дионица кроз Жудојевиће добиће и нови слој асфалта. Ако је вјеровати надлежним све би овдје требало да буде завршено најкасније за два мјесеца.
А многи усјеци вапе за машинама и радовима, поготово око Фоче и Вишеграда. У мјесту Тухаљи на путу Добро поље Миљевина велико клизиште ствара муке. Радови трају.
"Тренутно се раде шипови на заштити путног појаса, очекујемо у наредним данима да се ти шипови да се ураде и да заштите то клизиште да га зауставе да не би дошло до оштећења и урушавања саме мостовске конструкције", каже Мирослав Јанковић, директор Путева Републике Српске.
Новог асфалта могло би бити на још неким дионицама херцеговачких друмова. На прољеће крећу радови на изградњи треће траке од Стоца ка Жегуљи. Наставиће се рехабилитација пута од Берковића према Билећи, радиће се и дионица од Клобука ка Требињу а онда и кружни ток на раскрсници из Требиња ка Билећи и Никшићу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму