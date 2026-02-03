Logo
Large banner

Санацији усијека Жудојевићи никад краја

Аутор:

Бојан Носовић

03.02.2026

19:31

Коментари:

0
Пут Требиње
Фото: АТВ

Усијеци и камене косине, одрони и клизишта то је оно од чега страхују возачи на путевима југа. Од тога путаре највише боли глава. Баш зато су се у Путевима Српске одлучили на реконструкцију усијека у мјесту Жудојевићи на путу Требиње Билећа.

Радови почели у новембру али никако да се заврше. Упутили смо допис Путевима а онда се директор овог предузећа упутио у Жудојевиће.

"Још трају радови. Због зиме су радови мало обустављени. Ради се о усијеку Жудојевићи гдје смо имали узак капацитет саме пропусне моћи коловоза , минимална ширина је била 6,5 метара сада је раширено на десет метара тако да су створени пуно безбјединији услови за одвијање саобраћаја", каже Мирослав Јанковић, директор Путева Републике Српске.

Биће лакше и одржавати овај дио пута каже Јанковић. Све ће коштати око 400.000 марака, извођач су Херцеговина путеви.

"Направили смо банкине које омогућавају да у случају пада ситног камења не дође до пада на коловоз. Урадили смо и приступну саобраћајницу", каже Љубиша Маџар, Херцеговина путеви.

Још се мора све ово очистити, ставити заштитна мрежа и саобраћајна сигнализација.

Ова дионица кроз Жудојевиће добиће и нови слој асфалта. Ако је вјеровати надлежним све би овдје требало да буде завршено најкасније за два мјесеца.

А многи усјеци вапе за машинама и радовима, поготово око Фоче и Вишеграда. У мјесту Тухаљи на путу Добро поље Миљевина велико клизиште ствара муке. Радови трају.

"Тренутно се раде шипови на заштити путног појаса, очекујемо у наредним данима да се ти шипови да се ураде и да заштите то клизиште да га зауставе да не би дошло до оштећења и урушавања саме мостовске конструкције", каже Мирослав Јанковић, директор Путева Републике Српске.

Новог асфалта могло би бити на још неким дионицама херцеговачких друмова. На прољеће крећу радови на изградњи треће траке од Стоца ка Жегуљи. Наставиће се рехабилитација пута од Берковића према Билећи, радиће се и дионица од Клобука ка Требињу а онда и кружни ток на раскрсници из Требиња ка Билећи и Никшићу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Требиње

Путеви Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нова улица у Требињу

Градови и општине

Требиње добија још једну нову улицу

9 ч

0
Туристички аутобуси не могу до Херцеговачке Грачанице због радова

Градови и општине

Туристички аутобуси не могу до Херцеговачке Грачанице због радова

10 ч

0
Прекид у снабдијевању електричном енергијом за ове потрошаче

Градови и општине

Прекид у снабдијевању електричном енергијом за ове потрошаче

16 ч

0
Савичић: Челинац има једног, а не два предсједника Скупштине

Градови и општине

Савичић: Челинац има једног, а не два предсједника Скупштине

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner