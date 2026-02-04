Logo
Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

Бранка Дакић

04.02.2026

Гласачки листић
Фото: АТВ

Грађани Републике Српске опет ће на биралишта, други пут у три мјесеца. Кампање званично нема, резултат какав год да буде не може донијети значајне промјене, па се о изборима мало и прича, иако нису баш безначајни.

Ипак, из СНСД-а порука јасна – избори су за њих завршени.

"Избори су завршени и ви то добро знате. Знате да је господин Каран побиједио, знате да је нама поништено 15.000 гласова, који апсолутно нису били спорни", каже Саво Минић, члан Главног одбора СНСД-а.

У СДС-у су се прво жалили на резултате избора, па им онда није одговарало то што им ЦИК није уважио жалбу у вези са члановима бирачких одбора, те су пријетили бојкотом избора, па су ипак одустали од тога. Данас из те странке ријетко ко се јавља и жели да коментарише саме изборе, о којима су некада оптимистично причали. Јавио се, ипак, Перо Ђурић.

Битно је, каже да грађани изађу на биралишта.

"Ови избори немају неке временске зоне да су битни, зато што ће за 10 мјесеци нови избори, али битно је да народ каже свој став. Шта би било добро, по мом личном мишљењу? Да народ цијени сваке четити године. Ако се добро ради, продужи мандат. Ако се добро не ради, имају нови, сваки пут нови, док се не види једном да у Републици Српској живимо боље", каже Перо Ђурић, члан Главног одбора СДС-а.

Тешко је да поновљени избори могу утицати на промјену резултата, став је аналитичара.

"Овдје је сценарио да ти избори и све то што се веже за изборе трају као једна представа, да се не изабере предсједник Републике, да с е иде у правцу урушавања институције предсједника и то је врло озбиљна и опасна ствар", каже Драгомир Вуковић, политиколог.

Избори су у недјељу, на 136 бирачких мјеста, на којима је ЦИК поништио резултате од претходних избора, одржаних у новембру претходне године. Резултати ће бити утврђени седам дана након одржавања поновљених избора, барем тако тврде у ЦИК-у.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

