Logo
Large banner

Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

04.02.2026

18:30

Коментари:

2
Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

Садржајан и продуктиван састанак са конгресменом Андијем Оглесом. Разговарали смо о статусу Републике Српске, која се настоји оскрнавити злоупотребом и дерогирањем Дејтонског споразума уз подршку демократске администрације и глобалиста, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"О злоупотреби правосуђа у циљу политичке елиминације демократски изабраних лидера, о компромитацији изборног процеса и o свим другим стварима које глобалисти користе како би се уништио суверенизам. Информисао сам саговорника и о покушајима отимања имовине Српске православне цркве и положају хришћана у Федерацији БиХ", истакао је Додик на Иксу.

Истакао је да је изразио захвалност због опредjељења предсједника Доналда Трампа да Америка неће правити нације и државе на силу.

Састанку су присуствовали и в.д. предсједника Српске Ана Тришић Бабић и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Sanja Vulić kongres

Република Српска

Вулић: Посјета Конгресу - снажан утисак и поруке о одговорности и заједништву

1 ч

0
Милован Гагић в.д. предсједника БОРС-а

Република Српска

Милован Гагић умјесто Радана Остојића

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Само Британци могу бити толико цинични да подржавају пут других ка одредишту које су они напустили

4 ч

1
Дронови

Република Српска

Презентација дронова у Бањалуци - Српска у корак са временом и савременом технологијом

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Пожар у штали, све изгорјело: Саво сумња да је подметнут

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner