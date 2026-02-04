Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

04.02.2026
18:30
Коментари:2
Садржајан и продуктиван састанак са конгресменом Андијем Оглесом. Разговарали смо о статусу Републике Српске, која се настоји оскрнавити злоупотребом и дерогирањем Дејтонског споразума уз подршку демократске администрације и глобалиста, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"О злоупотреби правосуђа у циљу политичке елиминације демократски изабраних лидера, о компромитацији изборног процеса и o свим другим стварима које глобалисти користе како би се уништио суверенизам. Информисао сам саговорника и о покушајима отимања имовине Српске православне цркве и положају хришћана у Федерацији БиХ", истакао је Додик на Иксу.
Истакао је да је изразио захвалност због опредjељења предсједника Доналда Трампа да Америка неће правити нације и државе на силу.
Састанку су присуствовали и в.д. предсједника Српске Ана Тришић Бабић и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму