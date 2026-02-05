Logo
Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

Иран је заплијенио два брода за нафту у близини острва Фарси у Персијском заливу, у којима је откривено више од милион литара горива.

Према наводима морнарице Корпуса гарде исламске револуције (ИРГЦ), два заплијењена брода била су укључена у организоване операције наводног кријумчарења горива у водама око острва Фарси, преноси Ирна.

Како се наводи, на заплијењеним танкерима откривено је више од милион литара кријумчареног горива, а 15 страних чланова посаде је приведено и предато правосудним органима ради покретања правног поступка.

Званичници Ирана су истакли да су пловила дјеловала као дио координисане мреже кријумчарења посљедњих мјесеци, као и да су танкери, након обавјештајног праћења, надзора и оперативног праћења, поморске снаге ИРГЦ-а идентификовале и пресреле пловила.

Регионални командант морнарице Револуционарне гарде Хајдар Хонариан Моџарад, рекао је да су танкери превозили око милион литара горива (око 6.300 барела), укључујући дизел, као и да су заплењени у близини острва Фарси и пребачени у Бушехр.

