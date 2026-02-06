Logo
Large banner

Селак: Каран је кандидат свих који желе стабилну и снажну Српску

Извор:

АТВ

06.02.2026

15:13

Коментари:

0
Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Социјалистичке партије Српске (СПС) Горан Селак изјавио је да ова партија чврсто стоји уз Синишу Карана, препознајући у њему кандидата који представља институционалну стабилност, заштиту уставне позиције и даље јачање Републике Српске.

Резултати наметнутих поновљених избора за предсједника Републике Српске биће још једна потврда да су давно прошла времена прегласавања и једностраних рјешења на штету Српске и њених институција, истакао је предсједник СПС.

"Синиша Каран има нашу пуну подршку јер се ради о човјеку који посједује неопходно искуство и озбиљност за обављање најодговорнијих функција. Сви ми којима је циљ јака и стабилна Република Српска видимо у њему партнера који може да гарантује поштовање закона, очување надлежности и даље јачање и развој Републике Српске. Ово није само партијска и коалициона подршка, већ подршка принципима напретка и стабилности за које се залажу сви који истински желе добро Републици Српској", поручио је Селак.

ЦИК БиХ је раније одлучио да у недјељу, 8. фебруара, буду одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Подијели:

Тагови:

Горан Селак

Синиша Каран

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак

Република Српска

Влада Српске покренуће поступак за оцјену уставности Закона о земљишним књигама ФБиХ

2 д

1
Горан Селак министар правде Републике Српске

Република Српска

Селак: Правосуђе БиХ карактеришу злоупотребе

2 д

0
Горан Селак министар правде Републике Српске

Република Српска

Селак: Отимањем имовине желе избрисати српски идентитет у ФБиХ

6 д

3
Министар правде Горан Селак

Република Српска

Селак: Уставни суд БиХ није надлежан – Република Српска има легалну и легитимну Владу

2 седм

2

Више из рубрике

За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

Република Српска

За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

2 ч

0
Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Република Српска

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

3 ч

0
Састанак Владе Српске

Република Српска

Још седам пројеката уврштено у приоритетне - из буџета више од 28 милиона КМ

3 ч

0
Шеранић: Наставља се унапређивање капацитета болнице у Фочи

Република Српска

Шеранић: Наставља се унапређивање капацитета болнице у Фочи

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Келин: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

25

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

11

Огласила се Стручна служба НС РС о трошковима службених путовања

17

08

Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

16

51

Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner