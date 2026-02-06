Селак: Каран је кандидат свих који желе стабилну и снажну Српску

Извор:
АТВ
06.02.2026
15:13
Коментари:0
Предсједник Социјалистичке партије Српске (СПС) Горан Селак изјавио је да ова партија чврсто стоји уз Синишу Карана, препознајући у њему кандидата који представља институционалну стабилност, заштиту уставне позиције и даље јачање Републике Српске.
Резултати наметнутих поновљених избора за предсједника Републике Српске биће још једна потврда да су давно прошла времена прегласавања и једностраних рјешења на штету Српске и њених институција, истакао је предсједник СПС.
"Синиша Каран има нашу пуну подршку јер се ради о човјеку који посједује неопходно искуство и озбиљност за обављање најодговорнијих функција. Сви ми којима је циљ јака и стабилна Република Српска видимо у њему партнера који може да гарантује поштовање закона, очување надлежности и даље јачање и развој Републике Српске. Ово није само партијска и коалициона подршка, већ подршка принципима напретка и стабилности за које се залажу сви који истински желе добро Републици Српској", поручио је Селак.
ЦИК БиХ је раније одлучио да у недјељу, 8. фебруара, буду одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Ријеч је о појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Република Српска
2 д1
Република Српска
2 д0
Република Српска
6 д3
Република Српска
2 седм2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
26
17
25
17
11
17
08
16
51
Тренутно на програму