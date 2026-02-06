Logo
За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

06.02.2026

14:47

Коментари:

0
Фото: АТВ

Влада Републике Српске прихватила је данас Информацију "Модернизација ЈЗУ Универзитетске болнице у Фочи II - грађевински радови и набавка медицинске опреме".

Влада је задужила Министарство финансија и Министарство здравља и социјалне заштите да у буџету Републике Српске за 2026. 2027. 2028. и 2029. годину обезбиједе средства у износу од око 48.000.000 КМ (годишње од око 12.000.000 КМ са урачунатим ПДВ-ом) за реализацију овог пројекта, наведено је у саопштењу Владе.

Универзитетска болница у Фочи задужена је да спроведе поступак јавне набавке извођача за реализацију пројекта.

Влада је прихватила и Информацију о планираним активностима за успостављање организационих јединица ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске у Приједору и Бијељини.

Министарство финансија и Министарство здравља и социјалне заштите задужени су да у буџету Републике Српске у складу са приједлогом програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2026-2028. година обезбиједи средства у износу од око 3.000.000 КМ (са ПДВ-ом) за куповину и опремање пословног простора у Бијељини и Приједору за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске.

Институт за јавно здравство Републике Српске задужен је да спроведе активности набавке пословног простора у складу са позитивним законским прописима.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

Како се, између осталог, наводи у Информацији, Институт у наредном периоду планира успостављање нових организационих јединица у Приједору и Бијељини, као два значајна административна и демографска центра у Републици Српској, чиме би се обезбиједила боља приступачност услуга Института и ефикасније спровођење његових надлежности, наведено је у саопштењу.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о условима и поступку додјеле помоћи мале вриједности, тзв. de minimis помоћи којим се додатно усклађује домаће законодавство са прописима Европске уније у области државне помоћи.

Овом уредбом повећан је износ максималне помоћи који се додјељује једном привредном субјекту са пријашњих 200.000 евра на 300.000 евра током трогодишњег периода.

Период који се узима у обзир код утврђивања горње границе помоћи одређује се на помичној основи, тако да се при свакој новој додјели помоћи том субјекту узима у обзир укупан износ помоћи које су му додијељене у три претходне календарске године.

Најзначајније разлике у односу на Уредбу која је на снази односе се на то да се помоћ сматра додијељеном у тренутку када привредни субјект стекне право на примање помоћи, у складу с одговарајућим актом даваоца помоћи, независно од дана њене исплате том привредном субјекту.

Влада Српске прихватила је Информацију о приоритетном капиталном пројекту "Изградња Српско-руског храма и пратећег духовно-културног центра у Алеји Центар у Бањалуци - наставак финансирања", те задужила Министарство финансија да у наредном периоду, у складу са могућностима, обезбиједи финансијска средства из буџета Републике Српске, у износу од 5.000.000 КМ, за реализацију пројекта.

Састанак Владе Српске

Република Српска

Још седам пројеката уврштено у приоритетне - из буџета више од 28 милиона КМ

На данашњој сједници, Влада је прихватила Информацију о приоритетном капиталном пројекту "Наставак радова на обнови и реконструкцији средњовјековног манастира Карановац у Кијевцима код Градишке".

Министарство финансија задужено је да у наредном периоду, у складу са могућностима, обезбиједи финансијска средства, из буџета Републике Српске, у износу од 5.000.000 КМ, за реализацију овог пројекта.

Како се, између осталог, наводи у Информацији, у текућој грађевинској сезони планиран је наставак зидања главног манастирског храма као и наставак унутрашњег уређења манастирског конака.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби изградње објекта Полицијске станице Шамац, те задужила Министарство финансија и Министарство унутрашњих послова да, у буџету за 2026. годину, обезбиједе износ од 1.500.000 КМ за финансирање изградње објекта полицијске станице.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о обустављању поступка јавне набавке објекта у Приједору-Мраковица, за потребе обављања редовне дјелатности Угоститељског сервиса Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске сматра оправданим обустављање даљих активности Угоститељског сервиса Владе Републике Српске у поступку набавке наведеног објекта.

Како се, између осталог, наводи у Информацији, Подручна јединица Приједор констатовала је да постоје ризици за даље поступање који се огледају у чињеници да је објекат оптерећен хипотеком као и да понуђач ЦМ трејд Бијељина није реализовао уговорне одредбе које је имао као купац имовине у стечајном поступку.

Имајући у виду тако утврђено чињенично стање, тј. постојање потенцијалних непредвиђених обавеза које могу теретити купца такве непокретности, сматра се да би даље вођење поступка представљало ризик за Владу Републике Српске-Угоститељски сервис Владе Републике Српске, те је из тог разлога поступак набавке обустављен.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о Савјету за развој Републике Српске, којом се утврђује циљ, задаци, број чланова и начин њиховог именовања, као и друга питања од значаја за рад Савјета.

