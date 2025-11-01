САД више не гради државе или нације? Битно је, како није битно

01.11.2025
20:16
Коментари:1
Поруке Савјета безбједности данас су утихнуле, барем у ФБиХ. Тумачења, оцјене, сазнања кратко су потрајала. Готово као и сама сједница. Али, порука из САД упућена БиХ је била толико јасна да је разумљиво зашто је појединим медији у ФБиХ праве конфузном.
Замјеница сталног представника САД при Уједињеним нацијама Дороти Шеј послала је поруку да је вријеме у БиХ за локална рјешења и поновила изјаву Кристофера Ландауа, као и америчког предсједника Доналда Трампа, да САД неће више градити нације.
Међутим, у федералним медијима ријеч "нације" је преведена у "државе". Што није тачно, али је јасна порука. Ово је тачно на енглеском изговорила Шеј:
"Colleagues, the United States is no longer pursuing nation building or heavy handed international interventions. Now is the time for local solutions led by local actors representing Bosnia and Herzegovina's three constituent peoples".
Што се преводи као:
"Колеге, Сједињене Државе више не теже изградњи нације или грубим међународним интервенцијама. Сада је вријеме за локална рјешења која предводе локални актери који представљају три конститутивна народа Босне и Херцеговине".
Када се у овом контексту употријеби ријеч "нација" и то се изговори на сједници о БиХ, шаље се јасна порука. САД не желе више да стварају нације као што је то био случај деведесетих. Али, ако би се ријеч "нација" замијенила са "држава", онда би порука била усмјерена на Републику Српску.
Тумачење ове ријечи, као и читаве поруке предмет је спора између медија у ФБиХ и Републике Српске. Оно што није предмет спора, је чињеница да су поруке Америке послије сваке досадашње сједнице Савјета безбједности биле толико јасне и усмјерене. Ова сједница и овај извјештај, прекинула је деценијску осуду само једне стране у БиХ.
