Кошарац: Блануша понизио све оне који су дали живот за Републику Српску

27.11.2025

09:55

Кошарац: Блануша понизио све оне који су дали живот за Републику Српску
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да је Бранко Блануша изјавом да "нема разлике између гласа Бошњака и Србина" понизио српске борце који су живот дали за Републику Српску и цијели српски народ.

"Изјава Бранка Блануше да "нема разлике између гласа Бошњака и Србина" можда лијепо звучи у политичким салонима појединих амбасада или на "сарајевској сећији", али у реалном животу Републике Српске и те како постоји разлика", истакао је Кошарац.

Кошарац је рекао да је Блануша овим понизио 26.048 припадника полиције, Војске Републике Српске и других јединица који су дали животе у Одбрамбено-отаџбинском рату за Републику Српску.

"Понизио је 8.994 цивилне жртве српског народа, нестале, њихове породице... Понизио је српски народ", нагласио је Кошарац.

Истакао је да је срамота за опозицију да се овако продаје за шаку бошњачких гласова, а глуми патриотизам и посвећеност Српској.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Историјска шанса за мир у Европи

Он је указао да за СНСД и политике Милорада Додика та разлика постоји и мора постојати, јер заступа интересе српског народа и Републике Српске, док Бошњаци у складу са Уставом могу бирати потпредсједника из реда свог народа.

"То је фер, легитимно и тако треба да буде", написао је Кошарац на Инстаграму.

Према његовим ријечима, предсједника Републике Српске бира српски народ Републике Српске и тај глас има своју политичку и националну тежину — ону коју СНСД већ годинама препознаје, поштује и брани.

Управо зато, оцијенио је, СНСД побјеђује и кад је најтеже, јер је уз народ и у добру и у злу.

"Ми ћемо наставити да бранимо вољу грађана, институције Републике Српске и легитимитет избора – и нећемо дозволити да се било ко поиграва са политичким правима српског народа", рекао је Кошарац.

