Дрина поплавила викенд насеље: Евакуисано 9 особа у Љубовији

Новости.рс

06.01.2026

11:59

Фото: Tanjug

Припадници ватрогасно - спасилачког од‌јељења Љубовија евакуисали су данас, 6. јануара, 9 особа из викенд насеља Давидовићи у Љубовија које је током ноћи поплавила ријека Дрина.

Милош Миленковић из Сектора за ванредне ситуације МУП-а рекао је да, када је ријеч о сњежним падавинама, током ноћи и јутра није забиљежен велики број интервенција, као и да се у сарадњи са РХМЗ-ом и другим надлежним институцијама прати ситуација у цијелој Србији.

"Од 4. јануара највећу количину снежних падавина бележимо тамо где смо издали упозорење у координацији са РХМЗ. То је територија Града Београда, затим запад, југозапад Србије, источни део Србије. Углавном се радило о уклањању стабала са коловоза, затим црпљење воде, што није карактеристично за овај период, али у Зајечарском управном округу имали смо интервенције где је киша прелазила у влажан снег што је изазвало проблеме у подрумским просторијама углавном", навео је Миленковић, преносе Новости.

Апеловао је на грађане да не одбијају евакуацију када до њих дођу спасилачке екипе.

Херој Раде

Друштво

Јунак из Зворника: Овако је ватрогасац Раде извукао заглављени аутомобил из Дрине

Додао је да је у Лозници гд‌је је проглашена ванредна ситуација, једна породица успјешно евакуисана из куће која је остала без редовног снабд‌јевања електричном енергијом.

Ванредна ситуација проглашена је у Општини Осјечина због снијега и сњежних падавина.

Миленковић је навео да се тамо највише биљеже проблеми у снабд‌јевању електричном енергијом. Спорадични прекиди биљеже се и у Убу и Ваљеву, као и у цијелом Мачванском округу.

Drina

Поплаве

