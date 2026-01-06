Познато ко је рањени младић - има дебео досије

Извор:
Након пуцњаве која се синоћ догодила у Борчи, идентификован је рањени младић.
Ријеч је о деветнаестогодишњем Маринку К, особи са дебелим полицијским досијеом, који је и поред тешких повреда одлучио да се брани ћутањем.
Оперативна сазнања из истраге о синоћњој пуцњави у Борчи указују на то да мета напада није била случајна.
Како сазнаје "Телеграф", рањени Маринко К. (19) одраније је добро познат органима реда по извршењу више кривичних дјела.
Према незваничним информацијама из истраге, Маринко К. у свом досијеу има евидентирана кривична дјела која указују на проблематичну прошлост, упркос његовим младим годинама - више пута је процесуиран због имовинских деликата.
Оперативни подаци указују на његову повезаност са дистрибуцијом наркотика, што полицију наводи на сумњу да би мотив синоћњег обрачуна могли бити нерашчишћени рачуни у криминалним круговима.
Подсјетимо, рањени Маринко К. је синоћ, одмах након рањавања у стомак и ногу, приватним возилом транспортован до Дома здравља у Борчи.
Након што му је указана прва помоћ, он је санитетом пребачен у КБЦ Звездара.
Љекари су током ноћи обавили хитну хируршку интервенцију. Иако су ране биле озбиљне, његово стање је тренутно стабилно и налази се под полицијским надзором у болници.
Упркос томе што је био мета директног напада, Маринко К. наставља да одбија сарадњу са истражним органима. На питања инспектора о нападачима и мотиву свађе која је претходила пуцњави, младић је кратко изјавио да "не зна ко је пуцао" и да "нема шта да каже".
Полиција и Више јавно тужилаштво интензивно раде на идентификацији двојице комшија са којима се Маринко сукобио непосредно прије него што је потегнуто оружје.
Вјерује се да су нападачи побјегли кроз уске улице старог дијела Борче, а у току је анализа снимака са надзорних камера које су могле забиљежити њихов бијег.
Посебан фокус истраге усмјерен је на тврдње рањеног младића да је нападач насилно упао у његову кућу прије него што је отворио ватру. Полиција тренутно провјерава вјеродостојност ове приче из неколико разлога. Форензичари трагају за доказима о насилном уласку на вратима и прозорима објекта. Провјерава се да ли је пуцњави претходила галама у дворишту, што би указало на то да се сукоб догодио пре уласка у сам објекат.
С обзиром на то да Маринко одбија да идентификује нападаче, инспектори не искључују могућност да је верзија о "упаду" покушај прикривања стварне природе њиховог односа или мјеста сусрета.
