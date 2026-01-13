Logo
Најзгодније жене рађају се у ових шест хороскопских знакова

Извор:

Индекс

13.01.2026

22:10

Најзгодније жене рађају се у ових шест хороскопских знакова
Фото: pexels/Andrea Piacquadio

Питање ко су најзгодније жене по хороскопу није покушај да се љепота мјери објективно, него више игра са стереотипима које вежемо уз знакове.

Ту се не говори само о цртама лица или тијелу, него и о енергији, ставу, начину на који неко уђе у просторију и остави утисак.

Хороскоп ту дође као оквир за опис различитих типова привлачности - оне тихе, оне доминантне, оне мистериозне или оне коју примијетиш прије него ишта каже.

1. Вага

Жене рођене у знаку Ваге често носе репутацију природно лијепих. Ту није ријеч само о физичким цртама, него о укусу, мјери и укупном утиску.

Вага зна како се обући, како се кретати и како се представити, а да ништа не д‌јелује нападно.

Њезина је привлачност профињена и елегантна, и многима једноставно сједне - ријетко ће неко рећи да му је Вага непривлачна, чак и када није његов тип.

2. Лав

Лавице се не труде бити најзгодније, али врло често управо тако испада. Њихова љепота долази из самопоуздања, држања и осјећаја да знају своју вриједност.

Имају енергију главног лика: осмијех који пуни простор, косу коју памтиш и став који не тражи допуштење.

Код Лавице је често мање важно како изгледа, а пуно важније како се носи - и баш је то чини јако привлачном.

3. Шкорпија

Шкорпија ријетко пролази као класична љепотица, али готово увијек као - неодољива. Њена привлачност је у погледу, тишини, мистерији и осјећају да иза свега постоји дубина.

То је љепота која се не открива одмах, него с временом постаје све јача. Шкорпије су синоним за интензитет, а тај интензитет многима је немогуће игнорисати.

4. Бик

Жене у знаку Бика често имају мекшу љепоту: топле црте, угодан глас и смирујућу присутност. Њихова привлачност није агресивна, него физичка и сензуална, скоро опипљива.

Бик зна уживати у свом тијелу и у стварима које га наглашавају, а та повезаност са собом д‌јелује врло заводљиво. То је тип љепоте који се веже уз додир, близину и осјећај сигурности.

5. Ован

Ован можда нема увијек савршене пропорције, али има искру. Њихова привлачност долази из енергије, директности и храбрости.

Жене Овнови често д‌јелују спортски, живо и помало бунтовно, с погледом који поручује да се не боје ничега. То је љепота акције, брзине и става - и многима је баш та нефилтрирана енергија најпривлачнија.

6. Водолија

Водолије су често оне за које људи кажу да су згодне, али не знају тачно објаснити зашто.

Њихова привлачност лежи у другачијем: у необичним цртама, неочекиваном стилу или дистанци која д‌јелује интригантно.

То није љепота која се свима свиђа, али када се некоме свиди - тешко је заборави. Водолија има ону cool енергију коју памтите, преноси Индекс.

Тагови:

Хороскоп

астрологија

