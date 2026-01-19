Logo
Kренула богојављенска литија у Бањалуци

19.01.2026

12:19

Kренула богојављенска литија у Бањалуци
Фото: АТВ

Велики број вјерника кренуо је у богојављенској литији испред Саборног храма Христа Спаситеља у Бањалуци према градском мосту гдје ће бити одржано пливање за Часни крст.

Вјернике у литији предводи Његово преосвештенство епископ марчански Сава и свештенство Епархије бањалучке.

Литија ће се кретати од Саборног храма улицама града до моста Патре, гдје ће бити освештана вода, а потом обављено пливање за Часни крст.

Претходно је у Саборном храму Христа Спаситеља епископ Сава служио Свету архијерејску литургију.

