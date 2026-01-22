Добио казну од 200 евра због једноставног разговор

Извор:
Курир
22.01.2026
08:07
Коментари:0
Мушкарац у Француској кажњен је са 200 евра јер је разговарао путем звучника на жељезничкој станици. Овај инцидент подстиче питања о правилима у вези са буком у јавним просторима.
Недавни инцидент у Нанту, гдје је Давид кажњен због разговора путем звучника мобилног телефона, изазвао је велику пажњу. Овај случај поставља питање како технологија обликује нашу свакодневицу и какве регулативе треба увести. У овом случају, употреба звучника на мобилним телефонима постала је изазов за очување јавног мира.
Иако коришћење звучника није забрањено законом, све више се примјењују строге регулативе. Инцидент на станици у Нанту само је један примјер како технологија ствара нове изазове у јавним просторима.
Мобилни телефони са звучницима олакшавају комуникацију у многим ситуацијама, али могу постати извор сметњи у јавним просторима. Иако су практични, изазивају иритацију код других путника, посебно на мјестима попут железничких станица.
Савјети
Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен
Савремена технологија омогућава "хандс-фрее" разговоре, али на мјестима са великим бројем људи, бука постаје проблем. У градовима попут Париза и Нице, користе се напредне технологије за регулисање буке, што помаже у смањењу сметњи.
Модерне железничке станице користе технологију за мјерење нивоа буке и аутоматско подешавање звучних система. Паметни звучници могу прилагодити гласноћу у зависности од окружења, чиме се смањује ризик од прекомјерне буке.
Апликације за детекцију буке омогућавају путницима да пријаве прекомерне звучне сметње. Такви системи не само да помажу у смањењу буке, већ и подстичу путнике да постану свјеснији свог окружења.
Француски закон није у потпуности јасан у вези са употребом звучника у јавним просторима, али постоје закони који кажњавају ометање мира других. Законодавци се суочавају с изазовом да регулишу нове технологије и обезбиједе јавни мир.
Бања Лука
Ове бањалучке улице ће данас бити без струје
Давидов случај отвара питање да ли би закони требали прецизније дефинисати шта је допуштено, а шта није. Разматрање технологије као дијела рјешавања проблема буке могло би помоћи у смањењу неспоразума.
Коришћење мобилних телефона и других паметних уређаја у јавности постаје глобални проблем, са све више инцидената везаних за буку. С обзиром на то да технологија брзо напредује, важно је размислити о њеном утицају на наше понашање у јавним просторима.
Многе земље почињу да користе технологију за контролу буке, али како ће се глобално регулисати ови уређаји? Будућност ће вјероватно донети прецизније законе и технологије које ће балансирати удобност и очување јавног мира, преноси Курир.
Савјети
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Тренутно на програму