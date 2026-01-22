Logo
Обустављен поступак за закон о "државној имовини"

СРНА

22.01.2026

Обустављен поступак за закон о "државној имовини"
Законодавно-правна процедура за Приједлог закона о државној имовини обустављена је због другог негативног мишљења Уставноправне комисије.

Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара појаснио је да је на дневном реду данашње сједнице уз овај приједлог достављено негативно мишљење Комисије и да се поступак обуставља.

Посланици су данас обавили расправу и о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, који се односи на повећање плата војним лицима са најнижим коефицијентом и полицијским службеницима у свим полицијским агенцијама.

Посланик ПДП-а Бранислав Бореновић рекао је током расправе да је добио апел од запослених у Оружаних снагама БиХ који су указали на то да је овим приједлогом измјена направљена дискриминација према подофицирима.

Посланик СДА Шериф Шпаго навео је да ће ова странка подржати закон у првом читању, али да предлагачи до другог читања треба да ријеше проблеме на које су указивали поједини посланици.

