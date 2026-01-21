Logo
Захарова: Међународна заједница мора да чује истину о ономе што се дешава у Донбасу

Настављамо са прикупљањем доказа о зверставима које кијевски режим чини против цивилног становништва Донбаса, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова у оквиру презентације извјештаја Међународног јавног трибунала за злочине украјинских неонациста под називом "Зверства и ратни злочини кијевског режима у граду Красноармејску (Покровску)".

Како каже, Међународни јавни трибунал корак по корак ради то, од чега беже такозвани међународне структуре за заштиту људских права.

"Он биљежи чињенице, даје ријеч онима коју су претрпели посљедице, назива ствари својим именом, а данашњи извјештај посвећен је граду Красноармејску, Покровску", навела је руска званичница, и додала, да извјештај још једном потврђује да терор против цивила није посљедица хаоса, већ свјесно осмишљене политике геноцида.

У извјештају који је приказан, на основу свједочења очевидаца, документована су тешка кршења Женевских конвенција и ратни злочини почињени против цивилног становништва, што Захарова назива веома важним.

"Материјали којe је трибунал сакупио немају само друштвени и морални значај, што је јако важно, већ је ово и база доказа, то су чињеница иза којих стоје конкретни починиоци, командири, идеолози, покровитељи који прије или касније морају и биће кажњени", поручила је Захарова.

(рт балкан)

