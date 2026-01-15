Електро-Бијељина: У фокусу реконструкција мреже

Аутор:Сања Трифковић
У претходноm периоду завршено је доста тога, много је посла и у данима који долазе, изазова је било али су посвећеношћу и пожртвованошћу радника успјели да врате стабилност на терену, кажу у Електро Бијељини. Реконструкција мреже је приоритет и потребно је да сви у ланцу дају све од себе за функционисање система.
"Сви наши потрошачи имају обезбијеђено снабдијевање електричном енергијом, такође изузетно је важно да је Управа представила план и у складу са препорукама Министарства и нашег матичног предузећа тако да ћемо до 15.фебруара обићи сваку нашу теренску јединицу, сваку локалну заједницу гдје ћемо и представити наше планове када је у питању ова година", рекао је директор ОДС „Електро-Бијељина“ Бојан Савић.
Влада РС жели већу енергичност и активност у дистрибутивним системима у односу на ранији период, да својим оправдају својим активностима повећање мрежерине. Фокус је и санација критичних тачака, каже министар Ђокић.
„Постоји низ проблема у пословању, они су највећим дијелом објективног карактера, зато што је мрежа којом управља ово предузеће доста стара у појединим дијеловима и потребна је реконструкција, а да би дошло до реконструкције треба много новца и ми у овом часу нисмо у стању да обезбједимо толико новца да одмах све проблеме ријешимо и зато смо данас овдје да се осврнемо на критичне тачке“, истакао је министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
Данашњи састанак је тек први у низу састанака, након кога ће услиједити и обиласци свих ОДС-ова у Републици Српској, како би јавност била свјесна посвећености рјешавању проблема снабдијевања електричном енергијом.
