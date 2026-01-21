Које исламске земље улазе у Трампов "Одбор за мир"

21.01.2026
18:23
Саудијска Арабија, Турска, Египат, Јордан, Индонезија, Пакистан, Катар и Уједињени Арапски Емирати прихватили су позив да се придруже Одбору за мир америчког предсједника Доналда Трампа, саопштило је саудијско Министарство спољних послова.
У заједничком саопштењу се додаје да ће свака земља потписати документе о приступању у складу са својим законским процедурама.
Трамп је позвао десетине свјетских лидера да се придруже његовој иницијативи усмјереној на рјешавање глобалних сукоба, иако дипломате кажу да би тај потез могао да наштети раду УН.
