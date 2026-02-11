Шта значи када често сањате исте снове? Стручњак открива на шта треба посебно обратити пажњу

11.02.2026
11:29
Коментари:0
Уколико вам се дешава да с времена на вријеме сањате исте снове, треба да знате да они заправо указују на неразрјешене проблеме.
Сигурно вам се некада десило да исти сан сањате неколико пута. Шта то заправо значи, објаснила је у емисији "150 минута" Елизабета Ненин из Центра за дубинску психологију и анализу снова:
"То су снови на које и треба посебно обратити пажњу. Зато што, када се сан понавља, то значи да проблем на који сан указује није разрјешен. Значи негдје је несвјесно ухватило да ми имамо неки проблем са којим баш и не умијемо да изађемо на крај и он почиње да продукује снове који указују на тај проблем", објаснила је Ненин и додала:
"Ако тај проблем почнемо да рјешавамо, могуће је да ће се снови понављати, али са одређеним, малим промјенама, биће неког напретка. Али ако се сан понавља стално, стално на исти начин, то значи да ми још увијек нисмо схватили проблем и да ми још увијек нисмо почели да радимо на њему."
Савјети
15 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
5 д0
Здравље
1 седм0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму