Logo
Large banner

Шта значи када често сањате исте снове? Стручњак открива на шта треба посебно обратити пажњу

11.02.2026

11:29

Коментари:

0
Шта значи када често сањате исте снове? Стручњак открива на шта треба посебно обратити пажњу
Фото: Rachel Claire/Pexels

Уколико вам се дешава да с времена на вријеме сањате исте снове, треба да знате да они заправо указују на неразрјешене проблеме.

Сигурно вам се некада десило да исти сан сањате неколико пута. Шта то заправо значи, објаснила је у емисији "150 минута" Елизабета Ненин из Центра за дубинску психологију и анализу снова:

"То су снови на које и треба посебно обратити пажњу. Зато што, када се сан понавља, то значи да проблем на који сан указује није разрјешен. Значи негдје је несвјесно ухватило да ми имамо неки проблем са којим баш и не умијемо да изађемо на крај и он почиње да продукује снове који указују на тај проблем", објаснила је Ненин и додала:

"Ако тај проблем почнемо да рјешавамо, могуће је да ће се снови понављати, али са одређеним, малим промјенама, биће неког напретка. Али ако се сан понавља стално, стално на исти начин, то значи да ми још увијек нисмо схватили проблем и да ми још увијек нисмо почели да радимо на њему."

(прва.рс)

Подијели:

Тагови :

Спавање

снови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

Савјети

Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

15 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Стручњаци упозоравају: Ако овако спавате, озбиљно угрожавате здравље

1 д

0
Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Здравље

Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

5 д

0
Колико треба да траје поподнево спавање

Здравље

Колико треба да траје поподнево спавање

1 седм

0

Више из рубрике

Медицинар сам себи спасио живот извођењем Хајмлиховог захвата

Занимљивости

Медицинар сам себи спасио живот извођењем Хајмлиховог захвата

3 ч

0
Ова 3 хороскопска знака су најпоштенији људи Зодијака

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака су најпоштенији људи Зодијака

4 ч

0
Три знака која никад неће имати празне џепове: Новац само пристиже

Занимљивости

Три знака која никад неће имати празне џепове: Новац само пристиже

14 ч

0
Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

Занимљивости

Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Епстајн се распитивао за сестре Хадид, хтио састанак са њима

13

03

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

12

56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

12

52

Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

12

49

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner