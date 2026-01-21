У Српској годишње умре 48 жена од рака грлића материце

Скоро све сексулано активне особе могу бити инфициране у неком тренутку. Болест је подмукла, без раних симптома. Када се појави бол тада може бити већ касно за лијечење. Зато су редовни гинеколошки прегледи кључни рекла је гостујући на нашој телевизији докторка Теа Мијатовић.

„То је проблем што нема симптома , када се већ појави крварење након односа или ирегуларна крварења , болови то је знак да је болест узнапредовала Папа тест ће нам рећи какве су ћелије , како изгледају, да ли је вирус присутан и ми смо већ у предности", каже др Теа Мијатовић, специјалиста гинекологије и акушерства

Добар имуни систем уништиће вирус. Ако је организам ослабљен, а постоји нелијечена ХПВ инфекција,а болест се може развити већ за пет година. На развој болести могу да утичу и други фактори - друге полно преносиве инфекције, пушење , контрацепција. Некада је гинеколошки преглед једном годишње био стандард. Папа тест је међутим само скриниг тест и показује тачност до 70%, што није довољно, упозорава докторка Ивес Шиндрак.

“ Не можете рећи жени да је дио статистике. Моје лично искуство је да папа тест у ово вријеме није довољан и да је неопходно радити и колпоскопију. Ми смо некад радили према индикацијама када папа тест није добар , вријеме је да се та два теста надопуњују и тачност моће бити 99%“, каже др Ивес Шиндрак, специјалиста гинекологије и акушерства

Најбоља превенција рака грлића материце је рано откривање и лијечење свих потенцијално малигних промјена. Ако имате времена за козметичке третмане морате наћи времена и за своје здравље, не дозволите себи да будете дио болне статистике, подсјећају стручњаци. Облик превенције који је свакако на првом мјесту је вакцинација против ХПВ. У Српској је вакцина уведена 2023 , бесплатна је и намијењена је дјеци оба пола од 12 до 18 године живота. Вакцину могу примити свакако и старији од 18. Међутим одзив језа сада врло мали. У прошлој години је нажалост вакцинисано само 1988 дјеце до 18 година, а укупно 2.400 особа, подаци су Института за јавно здравље Републике Српске.