Logo
Large banner

Ухапшен са скоро 100 грама спида

Извор:

АТВ

24.02.2026

11:00

Коментари:

0
Дрога
Фото: Уступљена фотографија

Полиција у Братунцу ухапсила је Ж.М. из овог мјеста због сумње да је производио и продавао дрогу.

На основу наредбе Основног суда у Сребреници и претходну сагласност дежурног тужиоца извршен је претрес куће, помоћних објеката и возила осумњиченог Ж.М.

"Пронађена и привремено одузета четири ПВЦ паковања у којима се налази 35 ПВЦ пакетића са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу “спид”, укупне масе 92,5 грама и једно алуминијумско паковање са садржајем сиве прашкасте материје за коју се сумња да је намијењена за мијешање опојне дроге са циљем повећања њене количине, укупне масе 22,4 грама", наводе у саопштењу ПУ Зворник.

Све мјере и радње се спроводе под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Подијели:

Тагови :

Дрога

Bratunac

Зворник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хватали га због крађе па пронашли дрогу

Хроника

Хватали га због крађе па пронашли дрогу

1 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Хроника

Прњаворчанин осумњичен да је суграђанину дао наркотикте од којих је преминуо

22 ч

0
Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Свијет

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

23 ч

0
Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

Хроника

Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

4 д

0

Више из рубрике

Хватали га због крађе па пронашли дрогу

Хроника

Хватали га због крађе па пронашли дрогу

1 ч

0
Аутомобилом ударио у заштитну ограду која је пробила возило: Мушкарац на реанимацији

Хроника

Аутомобилом ударио у заштитну ограду која је пробила возило: Мушкарац на реанимацији

13 ч

0
Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција

Хроника

Расправа између бившег зета и пунца завршила физичким сукобом: Реаговала полиција

14 ч

0
Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре

Хроника

Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

11

44

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

11

20

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

11

18

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

11

12

Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner