Ухапшен са скоро 100 грама спида

Извор:
АТВ
24.02.2026
11:00
Коментари:0
Полиција у Братунцу ухапсила је Ж.М. из овог мјеста због сумње да је производио и продавао дрогу.
На основу наредбе Основног суда у Сребреници и претходну сагласност дежурног тужиоца извршен је претрес куће, помоћних објеката и возила осумњиченог Ж.М.
"Пронађена и привремено одузета четири ПВЦ паковања у којима се налази 35 ПВЦ пакетића са садржајем бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу “спид”, укупне масе 92,5 грама и једно алуминијумско паковање са садржајем сиве прашкасте материје за коју се сумња да је намијењена за мијешање опојне дроге са циљем повећања њене количине, укупне масе 22,4 грама", наводе у саопштењу ПУ Зворник.
Све мјере и радње се спроводе под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
