Трамп у Египту: Почела друга фаза преговора о Гази, Иран би могао да се прикључи

13.10.2025
18:13
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је данас у Шарм ел Шеику да је друга фаза преговора о рјешавању сукоба у Појасу Газе већ почела и додао да је регион Блиског истока у фази напретка и да се нада да ће се том процесу прикључити и Иран.
"Друга фаза је почела, што се нас тиче. Фазе су међусобно повезане и дјелимично се преклапају", рекао је Трамп током састанка са египатским предсједником Абделом Фатахом ел-Сисијем, пренијела је Ал Џазира.
Трамп је том приликом похвалио улогу египатског предсједника у преговорима са Хамасом, истакавши да Ел-Сиси има веома важну улогу.
"Сједињене Америчке Државе га у потпуности подржавају", поручио је амерички предсједник.
Говорећи о ширем контексту дешавања на Блиском истоку, Трамп је изразио увјерење да је регион "у јединственом тренутку напретка", нагласивши да би Иран могао да се прикључи процесу уколико добије одређену подршку.
"Вјерујем да ће се Иран придружити. Њима је потребна помоћ, и ако је добију, могу да буду дио овог процеса", рекао је Трамп.
Он је додао да без америчких напада на иранска нуклеарна постројења "договор о Гази не би био могућ". Трамп је навео и да тимови на терену трагају за телима израелских талаца у Гази, истичући да "у Појасу Газе има много рушевина" и да је потребна свеобухватна операција рашчишћавања.
"Видјећемо велики напредак на Блиском истоку", оцијенио је Трамп.
Предсједник Египта Абдел Фатах ел-Сиси захвалио је Трампу на улози у постизању договора о прекиду ватре у Гази.
"Ово је изузетан успех и цијенимо оно што је предсједник Трамп постигао. Он је једини лидер који може да донесе мир региону", рекао је Ел-Сиси.
Египатски предсједник је додао да је неопходно да се осигура улазак хуманитарне помоћи у Газу и омогући повратак тијела израелских талаца њиховим породицама.
