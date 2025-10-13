Logo

Трамп у Египту: Почела друга фаза преговора о Гази, Иран би могао да се прикључи

13.10.2025

18:13

Коментари:

0
Трамп у Египту: Почела друга фаза преговора о Гази, Иран би могао да се прикључи
Фото: Tanjug / AP

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је данас у Шарм ел Шеику да је друга фаза преговора о рјешавању сукоба у Појасу Газе већ почела и додао да је регион Блиског истока у фази напретка и да се нада да ће се том процесу прикључити и Иран.

"Друга фаза је почела, што се нас тиче. Фазе су међусобно повезане и дјелимично се преклапају", рекао је Трамп током састанка са египатским предсједником Абделом Фатахом ел-Сисијем, пренијела је Ал Џазира.

Трамп је том приликом похвалио улогу египатског предсједника у преговорима са Хамасом, истакавши да Ел-Сиси има веома важну улогу.

"Сједињене Америчке Државе га у потпуности подржавају", поручио је амерички предсједник.

Говорећи о ширем контексту дешавања на Блиском истоку, Трамп је изразио увјерење да је регион "у јединственом тренутку напретка", нагласивши да би Иран могао да се прикључи процесу уколико добије одређену подршку.

"Вјерујем да ће се Иран придружити. Њима је потребна помоћ, и ако је добију, могу да буду дио овог процеса", рекао је Трамп.

Он је додао да без америчких напада на иранска нуклеарна постројења "договор о Гази не би био могућ". Трамп је навео и да тимови на терену трагају за телима израелских талаца у Гази, истичући да "у Појасу Газе има много рушевина" и да је потребна свеобухватна операција рашчишћавања.

"Видјећемо велики напредак на Блиском истоку", оцијенио је Трамп.

Предсједник Египта Абдел Фатах ел-Сиси захвалио је Трампу на улози у постизању договора о прекиду ватре у Гази.

"Ово је изузетан успех и цијенимо оно што је предсједник Трамп постигао. Он је једини лидер који може да донесе мир региону", рекао је Ел-Сиси.

Египатски предсједник је додао да је неопходно да се осигура улазак хуманитарне помоћи у Газу и омогући повратак тијела израелских талаца њиховим породицама.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Египат

Појас Газе

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Суд одбацио захтјев тужилаштва да се Тачију ограниче посјете

Свијет

Суд одбацио захтјев тужилаштва да се Тачију ограниче посјете

3 ч

0
Vakcina

Свијет

Руски научници представили најновију вакцину против рака

4 ч

0
Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

Свијет

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

4 ч

0
Макрон губи контролу: Влада формирана – а већ се руши

Свијет

Макрон губи контролу: Влада формирана – а већ се руши

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трамп: Орбан је сјајан лидер

21

49

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

21

45

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

21

43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

21

27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner