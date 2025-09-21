Покренута акција "Вихор", полиција на ногама

Извор:
Телеграф
21.09.2025
10:24
Коментари:0
Ноћас око 3 сата испред ресторана „Топчидерац“ у Београду дошло је до пуцњаве у којој је рањен један младић, сазнаје Телеграф.
Он је погођен у ногу, а према незваничним информацијама, овај инцидент могао би да буде опомена.
Засад се не знају мотиви сукоба, пише Телеграф.
На лице мјеста брзо је стигла полиција и екипа Хитне помоћи која је збринула повријеђеног. Полиција је покренула акцију „Вихор 3“, али је она обустављена послије неколико сати.
Сцена
Скандал у Пинковим звездама: Кандидат одбио Десингерицу за ментора, понизио га пред свима
Истрага је у току, а полиција интензивно ради на расвјетљавању околности овог догађаја.
Србија
5 ч0
Србија
17 ч0
Србија
20 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму