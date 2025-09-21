Logo

Покренута акција "Вихор", полиција на ногама

Покренута акција "Вихор", полиција на ногама

Ноћас око 3 сата испред ресторана „Топчидерац“ у Београду дошло је до пуцњаве у којој је рањен један младић, сазнаје Телеграф.

Он је погођен у ногу, а према незваничним информацијама, овај инцидент могао би да буде опомена.

Засад се не знају мотиви сукоба, пише Телеграф.

На лице мјеста брзо је стигла полиција и екипа Хитне помоћи која је збринула повријеђеног. Полиција је покренула акцију „Вихор 3“, али је она обустављена послије неколико сати.

Истрага је у току, а полиција интензивно ради на расвјетљавању околности овог догађаја.

