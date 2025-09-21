Прве фотографије несреће код Сајма: Судар аутомобила у 4 ујутру, петоро младих тешко повријеђено

21.09.2025
08:17
Према првим информацијама, у судару два путничка аутомобила код Београдског сајма, рано јутрос, теже је повријеђено пет младих особа.
Судар аутомобила догодио се нешто послије 4 сата ујутру. У сваком аутомобилу је било по пет младих особа, рекао је за РТС др Небојша Јосиповић који је навео да је пет младих особа било са тешким повредама, ватрогасци су их најприје извукли из аутомобила, а затим им је указана помоћ.
Збринути су и мобилисани и превезени у салу за реанимацију, додао је др Јосиповић.
