Прве фотографије несреће код Сајма: Судар аутомобила у 4 ујутру, петоро младих тешко повријеђено

21.09.2025

08:17

0
Прве фотографије несреће код Сајма: Судар аутомобила у 4 ујутру, петоро младих тешко повријеђено
Фото: Printscreen/RTS

Према првим информацијама, у судару два путничка аутомобила код Београдског сајма, рано јутрос, теже је повријеђено пет младих особа.

Судар аутомобила догодио се нешто послије 4 сата ујутру. У сваком аутомобилу је било по пет младих особа, рекао је за РТС др Небојша Јосиповић који је навео да је пет младих особа било са тешким повредама, ватрогасци су их најприје извукли из аутомобила, а затим им је указана помоћ.

судар бг
судар бг

Збринути су и мобилисани и превезени у салу за реанимацију, додао је др Јосиповић.

Судар код Сајма БГ
Судар код Сајма БГ

Саобраћајна несрећа

Београд

