Владимир Вујасиновић нови селектор Србије!

Вујасиновић је један од најистакнутијих играча у историји српског и свјетског ватерпола и иза себе има богату како играчку, тако и тренерску каријеру. Био је капитен репрезентације и један од носилаца генерације која је годинама освајала бројне медаље на највећим такмичењима и која је, након периода ембарга и санкција деведесетих, кренула да крчи и трасира пут српском ватерполу ка свим великим успјесима и самом свјетском врху.

Она је остала уписана златним словима у историји најтрофејнијег српског екипног спорта.

Као играч наступао је за Приморје, Црвену звезду, Барселону, Партизан, Рому и Про Реко, освојивши 37 клупских трофеја, укључујући и четири Евролиге, док је са националним тимом на највећим такмичењима освојио четири злата (Првенство света 2005, Првенства Европе 2001, 2003, 2006), као и по четири сребрне и бронзане медаље. 2001. године проглашен је за најбољег ватерполисту свијета.

По завршетку играчке каријере успешно је радио као тренер у Партизану, Про Реку, Новом Београду и грчком Вуљагменију. Био је члан стручног штаба репрезентације Србије као асистент селектора Дејана Савића у нашем најтрофејнијем периоду, када су освојене златне медаље на Олимпијским играма (2016), Првенству свијета (2015), Првенствима Европе (2014. и 2016), као и Свјетским лигама (2013, 2014, 2015, 2016).

"Увјерени смо да ће Вујасиновић својим ауторитетом, знањем и односом према репрезентацији допринети даљем развоју и остваривању највиших циљева у наредном периоду. Ватерполо савез Србије жели добродошлицу Владимиру Вујасиновићу на место селектора репрезентације Србије, чији долазак представља важан тренутак за национални тим и српски ватерполо", наводи се из ВСС.

За сада су у стручном штабу и тренери - Милош Королија, Сергеј Швељо, љекари - Ђорђе Иванчевић, Горан Лончар, физиотерапеут - Драган Парандиловић.

Шта је са "отписанима" из Србије?

За сада и даље није познато да ли ће долазак Владимира Вујасиновића на кормило репрезентације Србије промијенити нешто у статусу 11 играча који су се повукли из државног тима солидаришући се са Урошем Стевановићем. С обзиром на то да Медитеранске игре нису ни близу важно такмичење за Србију као она која слиједе послије, највјероватније ће разговори на ту тему бити остављени за касније.

Писмо о бојкоту потписали су иначе капитен Никола Јакшић, Радослав Филиповић, Душан Мандић, Страхиња Рашовић, Сава Ранђеловић, Ђорђе Лазић, Радомир Драшовић, Немања Вицо, Никола Дедовић, Петар Јакшић и Виктор Рашовић.

(Мондо)