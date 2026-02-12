Logo
Large banner

Детаљи су све страшнији: Нападач прије масакра у школи убио мајку, брата и сестру

Извор:

Агенције

12.02.2026

07:55

Коментари:

0
Детаљи су све страшнији: Нападач прије масакра у школи убио мајку, брата и сестру
Фото: Printscreen / X

До пуцњаве у средњој школи у Тамблер Риџу, у којој је према посљедњим подацима, погинуло 10 особа, дошло је у уторак око 13.20 часова по локалном времену, а полиција је по доласку затекла осумњиченог мртвог у школи.

То је изјавио замјеник комесара Краљевске канадске коњице (РЦМП) за Британску Колумбију Двејн Мекдоналд.

Међу погинулима су наставник (39) и петоро ученика: три дјевојчице (12 година) и два дјечака (12 и 13 година), казао је он и навео да је једно тијело пронађено на степеништу, док су остала тијела била у школској библиотеци, рекао је Мекдоналд, преноси Си-Би-Ес њуз.

Мајка, брат и сестра осумњиченог убијени прије нападу у школи

Он је потврдио да су мајка и брат и сестра осумњиченог убијени у породичном дому пре напада у школи.

Према његовим ријечима, тијела су откривена тек око 14.45, након што је комшија позвао полицију.

Џеси Ван Рутселар

Свијет

Објављена фотографија убице с пушком, међу жртвама и мајка

Полиција је навела да је трансродна особа осумњичена за напад Ван Рутселар претходних година више пута ишла на интервенције због проблема везаних за ментално здравље.

Према ријечима Мекдоналда, осумњичени је идентификован као женско, а рођен је као мушкарац.

Она је прије шест година започела транзицију, а школу је напустила прије четири године.

У школи су полицајци пронашли дугу пушку и модификовани пиштољ, који нису били регистровани на Ван Рутселар, а лиценца јој је истекла 2024. године, навео је Мекдоналд.

Пуцњава Канада школа

Свијет

Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

Он је казао да полиција за сада није открила мотив, нити је пронађена порука нападача.

У средњој школи у граду Тамблер Риџ у Британској Колумбији догодила се пуцњава у којој је убијено 10 особа, укључујући нападача, док је најмање 25 особа повређено.

Подијели:

Тагови :

Канада

Пуцњава

transrodna osoba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Свијет

Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

1 д

0
Гренланд зима

Свијет

Канада отворила конзулат на Гренланду

5 д

0
Трамп амерички предсједник

Свијет

Трамп у шали о "новим државама": Канада 51, Гренланд 52, Венецуела 53

1 седм

0
Хаос у најави: Трамп пријети укидањем дозвола за канадске авионе, угрожене хиљаде летова

Економија

Хаос у најави: Трамп пријети укидањем дозвола за канадске авионе, угрожене хиљаде летова

1 седм

0

Више из рубрике

Обавјештајци тврде да би она могла бити прва жена на челу Сјеверне Кореје

Свијет

Обавјештајци тврде да би она могла бити прва жена на челу Сјеверне Кореје

2 ч

0
Судбина Марин Ле Пен у рукама суда: Пресуда 7. јула

Свијет

Судбина Марин Ле Пен у рукама суда: Пресуда 7. јула

3 ч

0
Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

Свијет

Зеленски неће на изборе: Ударио контру Трампу и Путину

3 ч

0
Туча у парламенту Турске, посланици насрнули једни на друге

Свијет

Туча у парламенту Турске, посланици насрнули једни на друге

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

36

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

10

28

Врло нездрав ваздух у Бањалуци

10

18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

10

15

Акција "Блок": У Бањалуци ухапшен Давор Самарџија

10

01

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner