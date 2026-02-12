Детаљи су све страшнији: Нападач прије масакра у школи убио мајку, брата и сестру

Извор:
Агенције
12.02.2026
07:55
Коментари:0
До пуцњаве у средњој школи у Тамблер Риџу, у којој је према посљедњим подацима, погинуло 10 особа, дошло је у уторак око 13.20 часова по локалном времену, а полиција је по доласку затекла осумњиченог мртвог у школи.
То је изјавио замјеник комесара Краљевске канадске коњице (РЦМП) за Британску Колумбију Двејн Мекдоналд.
Међу погинулима су наставник (39) и петоро ученика: три дјевојчице (12 година) и два дјечака (12 и 13 година), казао је он и навео да је једно тијело пронађено на степеништу, док су остала тијела била у школској библиотеци, рекао је Мекдоналд, преноси Си-Би-Ес њуз.
Он је потврдио да су мајка и брат и сестра осумњиченог убијени у породичном дому пре напада у школи.
Према његовим ријечима, тијела су откривена тек око 14.45, након што је комшија позвао полицију.
Свијет
Објављена фотографија убице с пушком, међу жртвама и мајка
Полиција је навела да је трансродна особа осумњичена за напад Ван Рутселар претходних година више пута ишла на интервенције због проблема везаних за ментално здравље.
Према ријечима Мекдоналда, осумњичени је идентификован као женско, а рођен је као мушкарац.
Она је прије шест година започела транзицију, а школу је напустила прије четири године.
У школи су полицајци пронашли дугу пушку и модификовани пиштољ, који нису били регистровани на Ван Рутселар, а лиценца јој је истекла 2024. године, навео је Мекдоналд.
Свијет
Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата
Он је казао да полиција за сада није открила мотив, нити је пронађена порука нападача.
У средњој школи у граду Тамблер Риџ у Британској Колумбији догодила се пуцњава у којој је убијено 10 особа, укључујући нападача, док је најмање 25 особа повређено.
Свијет
1 д0
Свијет
5 д0
Свијет
1 седм0
Економија
1 седм0
Најновије
Најчитаније
10
36
10
28
10
18
10
15
10
01
Тренутно на програму