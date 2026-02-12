Судбина Марин Ле Пен у рукама суда: Пресуда 7. јула

Извор:
Б92
12.02.2026
07:29

Париски апелациони суд 7. јула одлучује о жалби Марин Ле Пен, док тужилаштво тражи пет година забране кандидатуре пред предсједничке изборе.
Париски апелациони суд саопштио је данас да ће 7. јула донијети пресуду у случају преваре против лидерке крајње деснице Марин Ле Пен, пренио је Ројтерс.
Државно тужилаштво затражило је да се потврди пресуда од пет година забране кандидатуре за Марин Ле Пен, која покушава четврти пут да се кандидује за предсједницу.
"Што би одлука била раније донијета, боље бих се осјећала", изјавила је Ле Пен новинарима по завршетку рочишта, пренио је Фигаро. Неколико минута раније, један од њених адвоката Родолф Боселу упозорио је Париски апелациони суд да је Француска на прагу кључних избора, а да чињеница да се ради о предсједничким изборима чини пресуду коју ће донијети посебно важном и тешком.
У првостепеном поступку Марин Ле Пен је, између осталог, осуђена на две године ношења електронске наруквице и пет година забране кандидатуре, која јој тренутно онемогућава учешће на изборима за Јелисејску палату.
Ле Пен је тренутно предмет жалбеног поступка у случају у којем се терети за злоупотребу средстава Европског парламента.
Почетком седмице, државно тужилаштво затражило је казну од четири године затвора, од чега једну безусловну, као и петогодишњу забрану обављања јавних функција. Уколико суд прихвати такав предлог, Ле Пен би била онемогућена да се кандидује на предсједничким изборима наредне године, на шта је и сама указала.
