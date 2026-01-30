Logo
Large banner

ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

Извор:

СРНА

30.01.2026

12:29

Коментари:

0
ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

ЕУ је изгубила сувереност у свим кључним сферама у посљедњих неколико деценија, изјавио је замјеник шефа кабинета предсједника Русије Максим Орешкин.

Он је рекао да је ЕУ де факто ушла у орбиту САД.

"Постоји ЕУ која је у посљедњим деценијама у великој мјери изгубила своју аутономију у свим кључним правцима", оцијенио је Орешкин.

Према његовим ријечима, бројне земље сада су суочене са избором да ли да се придруже орбити једног од великих чворишта суверенитета или да наставе да се крећу сопственим независним политичким курсом и пронађу своју улогу на глобалној мапи, пренио је ТАСС.

Фридрих Мерц-26082025

Свијет

Мерц одбацио захтјев Зеленског за "конкретан датум" учлањења у ЕУ

"Свијет ће се мијењати и то ће, наравно, утицати на животе сваког од нас", закључио је Орешкин.

Подијели:

Тагови:

Максим Орешкин

Европска унија

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бетел: Зеленски да престане да поставља ултиматуме

Свијет

Бетел: Зеленски да престане да поставља ултиматуме

2 д

0
Европски песимизам у порасту, ЕУ више не вјерује у сопствену снагу

Свијет

Европски песимизам у порасту, ЕУ више не вјерује у сопствену снагу

2 д

0
Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Свијет

Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

3 д

0
камиони из србије блокирали границе

Свијет

Европска унија пронашла рјешење за превознике?

3 д

0

Више из рубрике

Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

Свијет

Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

1 д

0
Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

Свијет

Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

1 д

0
Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана

Свијет

Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана

1 д

0
Хорор на познатој плажи: Дјечак (13) умро након што га је ајкула напала пред пријатељима

Свијет

Хорор на познатој плажи: Дјечак (13) умро након што га је ајкула напала пред пријатељима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner