ЕУ је изгубила сувереност у свим кључним сферама у посљедњих неколико деценија, изјавио је замјеник шефа кабинета предсједника Русије Максим Орешкин.
Он је рекао да је ЕУ де факто ушла у орбиту САД.
"Постоји ЕУ која је у посљедњим деценијама у великој мјери изгубила своју аутономију у свим кључним правцима", оцијенио је Орешкин.
Према његовим ријечима, бројне земље сада су суочене са избором да ли да се придруже орбити једног од великих чворишта суверенитета или да наставе да се крећу сопственим независним политичким курсом и пронађу своју улогу на глобалној мапи, пренио је ТАСС.
Мерц одбацио захтјев Зеленског за "конкретан датум" учлањења у ЕУ
"Свијет ће се мијењати и то ће, наравно, утицати на животе сваког од нас", закључио је Орешкин.
1 д0
1 д0
1 д0
1 д0
