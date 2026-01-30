Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

Извор:
СРНА
30.01.2026
11:59
Влада Мађарске не намјерава да поштује забрану увоза руског гаса коју је увела ЕУ и разматра разне начине да је заобиђе, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је за радио-станицу "Кошут" рекао да лаже свако ко тврди да се тренутни систем смањења комуналних трошкова у Мађарској без руског гаса.
"Не желимо да се придржавамо декрета усвојеног у Бриселу. Морамо избјећи његово спровођење, јер ће гас, у супротном, морати да се набавља од других земаља по много већој цијени и рачуни ће бити троструко већи", истакао је Орбан.
Он је навео да ЕУ не може да уведе такву забрану, јер све чланице блока имају право да спроводе сопствену енергетску политику, пренио је ТАСС.
