Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана

28.01.2026

21:00

Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана
Фото: Pexels

Након великог броја повријеђених играча Партизан је реаговао и то довођењем некадашњег кошаркаша Црвене звезде. У редове црно-бијелих долази некада трофејни јуниор Звезде Алекса Раданов, који је имао искуство играња и за први тим вјечитог ривала црно-бијелих.

"Алекса Раданов је ново појачање Партизана Mozzart Бет. Доскорашњи играч Бајерна из Минхена, стигао је у редове црно-бијелих након завршетка сарадње са баварским тимом. Алекса Раданов је ново појачање Партизана Mozzart Бет. Доскорашњи играч Бајерна из Минхена, стигао је у редове црно-бијелих након завршетка сарадње са баварским тимом.

Алекса је рођен 1. фебруара 1998. године и игра на позицијама два и три. За национални тим Србије, нови играч Партизана је наступао у квалификацијама за европска и свјетска првенства још од борби за пласман на планетарни шампионат 2019. године. Раданов је 2023. године прошао и комплетне припреме репрезентације за Свјетско првенство у Манили, али се селектор Пешић након посљедњих провјера у Кини, ипак одлучио за других 12 кандидата.

Ђоковић Новак

Тенис

Ово нико није очекивао пред меч Ђоковића и Синера

У клупској каријери, Раданов је прије Бајерна играо за пољску Легију, Мега Баскет, Руна Баскет из Москве, Перистери, Игокеу, Црвену звезду и ФМП. Алекса ће се прикључити тиму по повратку црно-бијелих из Милана", наводи се у саопштењу KK Партизан, преноси Мондо.

