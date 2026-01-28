Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана

28.01.2026
21:00
Након великог броја повријеђених играча Партизан је реаговао и то довођењем некадашњег кошаркаша Црвене звезде. У редове црно-бијелих долази некада трофејни јуниор Звезде Алекса Раданов, који је имао искуство играња и за први тим вјечитог ривала црно-бијелих.
Алекса је рођен 1. фебруара 1998. године и игра на позицијама два и три. За национални тим Србије, нови играч Партизана је наступао у квалификацијама за европска и свјетска првенства још од борби за пласман на планетарни шампионат 2019. године. Раданов је 2023. године прошао и комплетне припреме репрезентације за Свјетско првенство у Манили, али се селектор Пешић након посљедњих провјера у Кини, ипак одлучио за других 12 кандидата.
Алекса је рођен 1. фебруара 1998. године и игра на позицијама два и три. За национални тим Србије, нови играч Партизана је наступао у квалификацијама за европска и свјетска првенства још од борби за пласман на планетарни шампионат 2019. године. Раданов је 2023. године прошао и комплетне припреме репрезентације за Свјетско првенство у Манили, али се селектор Пешић након посљедњих провјера у Кини, ипак одлучио за других 12 кандидата.
У клупској каријери, Раданов је прије Бајерна играо за пољску Легију, Мега Баскет, Руна Баскет из Москве, Перистери, Игокеу, Црвену звезду и ФМП. Алекса ће се прикључити тиму по повратку црно-бијелих из Милана", наводи се у саопштењу KK Партизан, преноси Мондо.
