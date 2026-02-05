Logo
Large banner

Кифлице без чекања: Готове прије него што се рерна угрије

05.02.2026

13:22

Коментари:

0
Кифлице без чекања: Готове прије него што се рерна угрије

Ако вам се баш сада једе нешто топло, мекано и домаће, а немате ни времена ни живаца да чекате да тијесто нараста – ове кифлице су право рјешење.

Праве се без јаја, не захтијевају дуго мијешење, а најљепше од свега – готове су за свега петнаестак минута.

Рецепт је толико једноставан да успијева свима, чак и онима који се иначе не сналазе најбоље у кухињи. Без компликованих корака и посебних састојака, добићете ваздушасте кифлице које су меке већ на први залогај.

Момак Милице Тодоровић

Сцена

Ово је мушкарац којем је Милица родила сина: Крио се више од 9 мјесеци

Оно што их чини посебно практичним јесте њихова универзалност. Можете их пунити сиром, шунком, џемом, чоколадом или их оставити празне и послужити уз јогурт или чај. Како год да их припремите, резултат је исти – укусне, топле кифлице које нестају са стола брже него што су направљене.

Овај рецепт је идеалан за ужурбана јутра, ненајављене госте или тренутке када вам се једе нешто домаће, али без дугог чекања и планирања.

Састојци:

брашно – 600 грама

пола коцкице свјежег квасца

млијеко – 200 ml

густи јогурт – 200 ml

уље – 100 ml

со – 1,5 кашичица

шећер – 1 кашичица

прашак за пециво – 1 кесица

Премаз:

1 кашика отопљеног путера

3 кашике млијека

Припрема:

У топлом млијеку растворите шећер, а затим додајте свјежи квасац. У већу посуду сипајте брашно, со, прашак за пециво, јогурт, уље и квасац набубрио у млијеку.

Мијешајте док не добијете хомогену тјестасту масу, затим тијесто кратко умијесите рукама на побрашњеној површини и подијелите на пет једнаких дијелова. Сваки дио обликујте у круг, па га исциједите на осам троуглова.

Троуглове ролујте од ширег ка ужем дијелу, формирајући кифлице. По жељи их можете пунити слатким или сланим надјевом прије мотања.

Поређајте кифлице на плех обложен папиром за печење, премажите их мјешавином путера и млијека и пеците на 190 степени док не добију златну боју.

Подијели:

Таг:

Рецепт

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

Савјети

ОПРЕЗ Ове собне биљке могу бити фаталне по здравље

2 ч

0
Због овога враћају са границе, добро обратите пажњу на пасош

Савјети

Због овога враћају са границе, добро обратите пажњу на пасош

2 ч

0
Ко боље подноси бол - мушкарци или жене?

Савјети

Ко боље подноси бол - мушкарци или жене?

3 ч

0
Prsut Meso

Савјети

Ову домаћу делицију је тешко надмашити

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner