Кифлице без чекања: Готове прије него што се рерна угрије

Ако вам се баш сада једе нешто топло, мекано и домаће, а немате ни времена ни живаца да чекате да тијесто нараста – ове кифлице су право рјешење.
Праве се без јаја, не захтијевају дуго мијешење, а најљепше од свега – готове су за свега петнаестак минута.
Рецепт је толико једноставан да успијева свима, чак и онима који се иначе не сналазе најбоље у кухињи. Без компликованих корака и посебних састојака, добићете ваздушасте кифлице које су меке већ на први залогај.
Оно што их чини посебно практичним јесте њихова универзалност. Можете их пунити сиром, шунком, џемом, чоколадом или их оставити празне и послужити уз јогурт или чај. Како год да их припремите, резултат је исти – укусне, топле кифлице које нестају са стола брже него што су направљене.
Овај рецепт је идеалан за ужурбана јутра, ненајављене госте или тренутке када вам се једе нешто домаће, али без дугог чекања и планирања.
брашно – 600 грама
пола коцкице свјежег квасца
млијеко – 200 ml
густи јогурт – 200 ml
уље – 100 ml
со – 1,5 кашичица
шећер – 1 кашичица
прашак за пециво – 1 кесица
1 кашика отопљеног путера
3 кашике млијека
Припрема:
У топлом млијеку растворите шећер, а затим додајте свјежи квасац. У већу посуду сипајте брашно, со, прашак за пециво, јогурт, уље и квасац набубрио у млијеку.
Мијешајте док не добијете хомогену тјестасту масу, затим тијесто кратко умијесите рукама на побрашњеној површини и подијелите на пет једнаких дијелова. Сваки дио обликујте у круг, па га исциједите на осам троуглова.
Троуглове ролујте од ширег ка ужем дијелу, формирајући кифлице. По жељи их можете пунити слатким или сланим надјевом прије мотања.
Поређајте кифлице на плех обложен папиром за печење, премажите их мјешавином путера и млијека и пеците на 190 степени док не добију златну боју.
