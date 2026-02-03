Томашевић: Јуче није било усташког поздрава, како то?

Извор:
Индекс
03.02.2026
12:55
Коментари:0
Загребачки градоначелник Томислав Томашевић у уторак, 3. фебруара, одржао је конференцију за медије дан након дочека рукометаша на Тргу бана Јелачића у Загребу.
"Након што је Влада преузела организацију, рекао сам јучер да су све маске пале, да се све види, да Влада и ХДЗ контролирају Томпсона. Кад Томпсон пјева на градском Хиподрому, онда има усташког поздрава. Кад пјева у градској Арени, има усташког поздрава. Када пјева на Тргу бана Јечачића, на дочеку који организира Влада, нема Чавоглава ни усташког поздрава. Како то”, изјавио је је Томашевић.
Упитао је потом зашто Влада Хрватске Томпсону "није дозволила да отпјева ту пјесму и узвикне За дом спремни, ако ту нема ништа спорно".
Бања Лука
Директор Путева открио када ће бити готови радови на мосту у Чесми
“Још једном, ХДЗ контролише Томпсона, користи га већ годину дана за рушење градске власти пред локалне изборе, па након локалних избора, па онда инструментализују спорт за политичке обрачуне, што је стварно жалосно. И то неће стати, а ми ћемо се против тога борити. Борићемо се против усташких поздрава, бранити све уставне вриједности, и нећемо се дати у том смислу поколебати”, поручио је Томашевић.
Градоначелник Загреба истакао је да се догодио опасан преседан.
"Влада је свјесно прекршила закон о комуналном господарству. Нису добили ни тражили дозволу за заузимање јавне површине. Тај Закон је влада свјесно прекршила, свјесно и намјерно, па је полиција издавала налоге редарима да не могу обављати свој посао. За то нису имали никакве овласти, али неко им је то наредио. На темељу чега? ДП је јуче рекао да треба промијенити закон - дакле знају да је закон прекршен. У том смислу ја нећу дозволити да се гази по градским одлукама и надлежностима Града", навео је Томашевић.
Хиљаде навијача дочекале су на Тргу хрватску рукометну репрезентацију, која је на Европском првенству у Данској, Норвешкој и Шведској освојила бронзану медаљу. Хрватски рукометаши су на бину стигли око 18.40 сати. Наступао је и Марко Перковић Томпсон..
Подсјетимо, Град Загреб је прије пар дана организовао дочек, но није пристао на то да на Тргу наступи Томпсон, након чега је Хрватски рукометни савез одлучио да дочека неће бити. Потом се укључила влада, која је објавила да ће организовати дочек за рукометаше, те позвала Томпсона да наступи, преноси Индекс.
Регион
13 ч0
Регион
14 ч0
Регион
17 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму