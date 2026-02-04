Ђумбир или бијели лук: Шта је боље за имунитет

Извор:
На почетку прехладе, многи се окрећу природним рјешењима. Двије намирнице које се вијековима сматрају савезницима здравља су бијели лук и ђумбир. Обје су познате по снажном укусу и благотворном дејству на имуни систем, али да ли је једна заиста ефикаснија од друге?
Бијели лук и ђумбир не садрже много калорија, али су богати биоактивним биљним једињењима. Најважнији састојак бијелог лука је алицин, сумпорно једињење које се ослобађа када се чен згњечи или исјецка и познато је по свом антибактеријском и антивирусном дејству. Код ђумбира је кључни састојак гингерол, заслужан за противупална и антиоксидативна својства.
Истраживања показују да бијели лук може подстаћи активност бијелих крвних зрнаца, која играју кључну улогу у борби против вируса. Такође, постоје докази да редовна конзумација може ублажити симптоме прехладе и скратити њено трајање.
Ђумбир помаже у смањењу упала и познат је по томе што ублажава мучнину и стомачне тегобе, што индиректно доприноси јачем имунитету. Топао чај од ђумбира често се препоручује када се не осјећамо добро, јер грије, хидрира и умирује организам.
Бијели лук може да изазове непријатан задах и стомачне сметње, нарочито ако се једе сиров и у већим количинама. Ђумбир у већим дозама може изазвати горушицу или нелагодност у стомаку. Обе намирнице имају благ ефекат на разрјеђивање крви, па се савјетује опрез код особа које користе одређене терапије.
Не морате да бирате између бијелог лука и ђумбира јер се најбољи ефекат постиже њиховом комбинацијом. Бијели лук директно јача одбрамбене ћелије, док ђумбир смањује упале и ствара повољне услове за снажан имуни одговор. Уврштавањем обје намирнице у исхрану, организам добија ширу и природну подршку имунитету.
