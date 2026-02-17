Иран затворио Хормушки мореуз

Извор:
Иран је објавио да је привремено затворио Хормушки мореуз за вријеме војних вјежби са бојевом муницијом.
Ово је први пут да је Иран објавио затварање овог кључног међународног воденог пута, кроз који пролази 20 одсто свјетске нафте, откако су САД почеле да пријете Ирану и шаљу војну опрему у регион, преноси Асошиејтед прес.
Овај потез означава даљу ескалацију вишенедељне стагнације која би могла да изазове нови рат на Блиском истоку, наводи агенција.
Након што је у Женеви почео још један круг индиректних преговора са Сједињеним Америчким Државама о иранском нуклеарном програму, ирански државни медији су саопштили да је Иран лансирао ракете према Хормушком мореузу и да ће затворити мореуз неколико сати због "безбједносних и поморских разлога".
Иранска Револуционарна гарда започела је војну вјежбу Хормушком мореузу, Персијском заливу и Оманском заливу, кључним међународним поморским рутама.
Ово је друга војна вјежба са бојевим ракетама посљедњих недјеља у овом подручју.
Ирански лидер ајатолах Али Хамнеи упозорио је данас Вашингтон због повећаног војног присуства САД на Блиском истоку.
"Наравно, ратни брод је опасна справа, али опасније од ратног брода је оружје које може потопити ратни брод до дубина мора," рекао је Хамнеи, преноси иранска државна телевизија.
Прошле недјеље, амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће носач авиона "Џералд Форд", највећи на свијету, бити послат из Карипског мора на Блиски исток како би се придружио другим ратним бродовима и војној опреми коју САД већ има у региону.
Носач авиона "Форд" придружиће се броду " Абрахам Линколн" и његовим пратећим разарачима са навођеним ракетама, који се већ налазе у региону више од двије недјеље.
