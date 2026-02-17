Logo
Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама

Извор:

АТВ

17.02.2026

15:14

Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама
Фото: Уступљена фотографија

У претходне двије године, „Електро-Бијељина“ је на подручју Општине Лопаре у изградњу и реконструкцију електроенергетских објеката уложила значајна финансијска средства, саопштено је из овог предузећа.

Између осталих, реконструисани су 10-киловолтни далеководи Тобут, Потраш, Мачковац, Шибошница, Пељаве, Прибој, Горња Тузла и Поточари. Рађенa је и реконструкција нисконапонске мреже на свим трафо-подручјима у Лопарама, а након невремена у току 2024. и 2025. године, замијењен је и значајан број стубова, што је побољшало квалитет испоруке електричне енергије корисницима и смањило број непланских застоја на мрежи.

О овим и темама у вези унапређења међусобне сарадње, било је данас ријечи на састанку руководства Општине Лопаре и чланова Управе ОДС „Електро-Бијељина“ у Лопарама.

"Интензитет инвестиција и радова на подручју Лопара биће настављен и ове године, с акцентом на двострано и вишестрано напајање кључних објеката, чиме се максимално скраћује вријеме застоја у испоруци електричне енергије, када до њега, евентуално, дође. Радови ће редовно бити извођени и на сјечи растиња на трасама далековода и поправљању напонских прилика на нисконапонској мрежи. С тим у вези, Управа „Електро-Бијељине“ остаје чврсто опредијељена да и убудуће инвестира у изградњу и одржавање електромреже, и на тај начин континуирано побољшава квалитет услуга својим корисницима“, рекао је директор „Електро-Бијељине“ Бојан Савић.

Тренутно „Електро-Бијељина“ на подручју Општине Лопаре има више од шест хиљада корисника и нове инвестиције у електромрежу и објекте су од капиталне важности.

