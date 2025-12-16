Електро-Бијељина: Око 2.500 потрошача због постављања оптичког кабла

Извор:
Због постављања оптичког кабла на далеководу Козлук–Брањево, данас ће без струје бити око 2.500 корисника из више подрињских насеља, саопштено је из "Електро-Бијељине".
Електричну енергију од 9.00 до 15.00 часова неће имати корисници у Брањеву, Доњој и Горњој Пилици, Доњем, Средњем и Горњем Шепку, Доњем и Горњем Локању и дијелу Главичица (Старо Село).
Најављени радови су од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције струје у Подрињу, истичу из "Елекро Бијељине".
