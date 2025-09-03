Саопштење Електро Бијељине о поступку утврђивања накнаде за коришћење дистрибутивне мреже

03.09.2025
Дистрибуција електричне енергије је у потпуности регулисана дјелатност коју, у складу са обавезама које произилазе из дозвола за обављање дјелатности, обавља оператер дистрибутивног система (ОДС).
Дистрибутивна предузећа се финансирају искључиво из накнада за коришћење дистрибутивне мреже и накнада за прикључење на дистрибутивну мрежу које утврђује Регулаторна комисија за енергетику.
Поступак утврђивања накнаде за коришћење дистрибутивне мреже прописан је Методологијом за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног дистрибутивног система.
Чланом 42. став (3) предметне методологије, оператер дистрибутивног система је дужан најкасније до 30.04. посљедње године текућег трогодишњег регулаторног периода поднијети Захтјев за провођење тарифног поступка за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже.
Како је 2025. година посљедња година регулаторног периода 2023-2025. године, то је свих пет оператера дистрибутивног система који послују на територији Републике Српске, дана 30.04.2025. године поднијело Захтјев за провођење тарифног поступка.
Референтном годином, за потребе анализа провођених у припреми захтјева, проглашена је 2024. година. Остварени трошкови у референтној години стављани су у однос са трошковима одобреним у тарифном поступку проведеном 2022. године.
На бази електроенергетског биланса за период 2025-2027. године, пројектовани су потребни приходи за сваког од дистрибутера појединачно, при чему је узета у обзир и чињеница да су трошкови остварени током 2024. године били већи од одобреног регулаторног прихода. Због тога се пословање дистрибутивних предузећа одвијало отежано, са умањеном способношћу одржавања, развоја и модернизације дистрибутивне мреже, што значајно утиче на квалитет испоруке електричне енергије.
Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске смо 29.04.2025.године поднијели Захтјев за провођење тарифног поступка за утврђивање накнаде за коришћење дистрибутивне мреже.
Позив за достављање информативне понуде за набавку електричне енергије за покривање дистрибутивних губитака послали смо на адресе више снабдјевача. Једина понуда коју смо добили је од Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње. Јединична цијена електричне енергије према понуди Мјешовитог Холдинга ''Електропривреда Република Српске'' за покривање дистрибутивних губитака, према понуди, износи 152,55 КМ/МWh.
Обзиром да је првобитни захтјев поднесен са јединичном цијеном за набавку електричне енергије од 109,00 КМ/МWh (колико је било одобрено у претходном тарифном поступку), а да наведено повећање цијене узрокује повећање трошкова набавке електричне енергије, били смо приморани да извршимо корекцију раније послатог Захтјева за провођење тарифног поступка за утврђивање накнаде за кориштење дистрибутивне мреже и исти смо доставили Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске 29.08.2025. године.
