Данас облачно вријеме, са кишом и пљусковима

24.09.2025

08:00

Коментари:

0
Данас облачно вријеме, са кишом и пљусковима
Фото: Ahmed/Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно и нестабилно вријеме са кишом и локалним пљусковима.

Јаче наоблачење очекује се од југозапада у Крајини, које ће донијети кишу и пљускове с грмљавином, могуће су и непогоде у виду обилнијих падавина у кратком временском периоду и јаких удара вјетра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Рагаса- тајфун

Свијет

Супер тајфун Рагаса носи све пред собом: Незапамћена катастрофа, има мртвих

Послије подне и увече облачност ће се ширити ка југу и истоку и условити кишу, у Херцеговини су могући и јачи пљускови с грмљавином, а у Крајини увече и у наредној ноћи очекује се престанак падавина.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, већином јужног смјера, а у сјеверним подручјима сјеверног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 19 до 26 степени Целзијусових.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац седам, Фоча девет, Билећа 10, Бјелашница, Сарајево и Зеница 11, Хан Пијесак и Чемерно 12, Тузла 13, Мркоњић Град, Рибник и Бихаћ 14, Приједор и Требиње 15, Бањалука, Бијељина, Нови Град и Мостар 16, Добој 17 и Неум 21 степен Целзијусов, преноси Срна.

Временска прогноза

Коментари (0)
